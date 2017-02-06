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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 чер, 2018 08:54
Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью" с Царичанского района Днепропетровской области. У младшей сестры выпускной. В классе три человека. Отакая вот фигня. Если чё то дальше только рист.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:00
Оранжевый-хит сезона написав:
Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью" с Царичанского района Днепропетровской области. У младшей сестры выпускной. В классе три человека. Отакая вот фигня. Если чё то дальше только рист.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:12
Оранжевый-хит сезона написав:
Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью" с Царичанского района Днепропетровской области. У младшей сестры выпускной. В классе три человека. Отакая вот фигня. Если чё то дальше только рист.
Уня, ти там чьо, с нэсовэршеннолэтнімі Мольвінам учіш матчасть?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:22
BIGor написав: Vlad442 написав:
Или может мне лучше было держать доллары под матрасом (или на депо в Укрсибе или Ощаде, что сейчас равно матрасу) в ожидании, что будет еще кризис и квартиры будут за копейки раздавать?
А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.
Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
Кризису уже много лет.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:25
BIGor написав:
С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.
Кризис это перетряска бизнеса и общества. Умирание неэффективных способов, подходов, отраслей и освобождение место для нового.
Кризис закончился это не когда доходы или накопления вышли на докризисный уровень, а когда начался устойчивый рост.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:27
Serg-ik написав:
Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
Кризису уже много лет.
так шо в итоге то? справку получили? в инете смогли записаться? или соскучились по многочасовым очередям и жалобным разговорам в поликлинике?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:29
Vlad442 написав:
Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились. Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.
Влад себя уговаривает, что приспособились. Уехали, умерли, привыкли к худшему. В Киеве полно нищего населения.У них только квартира из СССР есть и непонятно откуда пара-тройка тысяч гривен в месяц на проживание.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:31
Serg-ik написав:
Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
Кризису уже много лет.
Тут крупные города, и особенно Киев, проигрывают периферии. В Киеве живет +30% от официального количества за счет понаехав, в условных Лубнах -30%, а количество врачей, учителей, полицейских финансируется по нормам "на тысячу человек".
Несмотря на все столичные надбавки тот же врач получает меньше среднего, тогда как в провинции, где у многих еще натуральное хозяйство, это более существенные деньги.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:32
Serg-ik написав:
Влад себя уговаривает, что приспособились. Уехали, умерли, привыкли к худшему. В Киеве полно нищего населения.У них только квартира из СССР есть и непонятно откуда пара-тройка тысяч гривен в месяц на проживание.
А когда было по-другому?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 09:38
Оранжевый-хит сезона написав:
Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью"
А розмовляли "до" чи "після"?
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