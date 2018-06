Додано: Пон 04 чер, 2018 09:27

Serg-ik написав: Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.

Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...

так шо в итоге то? справку получили? в инете смогли записаться? или соскучились по многочасовым очередям и жалобным разговорам в поликлинике? так шо в итоге то? справку получили? в инете смогли записаться? или соскучились по многочасовым очередям и жалобным разговорам в поликлинике?

