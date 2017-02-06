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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 08:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью" с Царичанского района Днепропетровской области. У младшей сестры выпускной. В классе три человека. Отакая вот фигня. Если чё то дальше только рист.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:00

  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью" с Царичанского района Днепропетровской области. У младшей сестры выпускной. В классе три человека. Отакая вот фигня. Если чё то дальше только рист.


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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:12

  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью" с Царичанского района Днепропетровской области. У младшей сестры выпускной. В классе три человека. Отакая вот фигня. Если чё то дальше только рист.

Уня, ти там чьо, с нэсовэршеннолэтнімі Мольвінам учіш матчасть?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:22

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:Или может мне лучше было держать доллары под матрасом (или на депо в Укрсибе или Ощаде, что сейчас равно матрасу) в ожидании, что будет еще кризис и квартиры будут за копейки раздавать?

А Вы как считаете. сейчас есть кризис? И кризис в стране - это не совсем кризис недвижимости, и наоборот. Это сложное переплетение разных факторов. Тот же демографический кризис.

Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
Кризису уже много лет.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:С этим я совсем не согласен. На моём примере, этот кризис закончится в 19 году. Потерянно 4 года и часть скирды. И еще надо начинать все с нуля. И я бы не сказал, что я единственный пример.

Кризис это перетряска бизнеса и общества. Умирание неэффективных способов, подходов, отраслей и освобождение место для нового.
Кризис закончился это не когда доходы или накопления вышли на докризисный уровень, а когда начался устойчивый рост.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:27

  Serg-ik написав:Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
Кризису уже много лет.


так шо в итоге то? справку получили? в инете смогли записаться? или соскучились по многочасовым очередям и жалобным разговорам в поликлинике?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Кризис в представлении 98-99, 2008-2009, 2014-15 у нас уже закончился. Люди приспособились. Начиная с середины 15-ого года идет обычная жизнь с постепенным ростом всего - цен, доходов, ввп и т. д.

Влад себя уговаривает, что приспособились. Уехали, умерли, привыкли к худшему. В Киеве полно нищего населения.У них только квартира из СССР есть и непонятно откуда пара-тройка тысяч гривен в месяц на проживание.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
Кризису уже много лет.

Тут крупные города, и особенно Киев, проигрывают периферии. В Киеве живет +30% от официального количества за счет понаехав, в условных Лубнах -30%, а количество врачей, учителей, полицейских финансируется по нормам "на тысячу человек".
Несмотря на все столичные надбавки тот же врач получает меньше среднего, тогда как в провинции, где у многих еще натуральное хозяйство, это более существенные деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Влад себя уговаривает, что приспособились. Уехали, умерли, привыкли к худшему. В Киеве полно нищего населения.У них только квартира из СССР есть и непонятно откуда пара-тройка тысяч гривен в месяц на проживание.

А когда было по-другому?
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:38

  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью"

А розмовляли "до" чи "після"?
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