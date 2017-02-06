Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?
Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках. Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде. А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати. Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.
Також згоден, готував роботу по міжнародному маркетингу, також побачив цю закономірність (криза кожні 10 років з 50-х років). В роботі була вказана ймовірныіть кризи в настпний рік - 1.5 роки. В професора аргументів проти не було. Тому КРЖН хай плаває осторонь, буду приглядатись після кризи.
Прадавай Чабаны Скырдуй у эвро степуху в Мюнихе. Яростно-яростно! После поражения Пеци на выборах и приходом нового преза Гриценко заезжаешь лихо на кабриолете БэМэВэ 635(акуле) на Крещатик 25 и горящим авизо по ляжкам продаванов, а каклетой эвро по пыке - всё, ваша карта бита, я "па500 с ремонтом" теперь ваш сосед навеки!
kingkongovets написав:канешна не единственный скажу больше: для людей, не желающих меняться в ногу со стремительно меняющимся миром и вместо этого предъявляющих миру претензии, шо они не могут жить так, как жили раньше, кризис не заканчивается никогда особенно много таких людей на территории бывшего ссср
Ха-ха-ха ... Оце наш народ такий консервативний , негнучкий та відсталий , а весь світ ворушиться - аж гай шумить ... Та вони в розвинених країнах консерватори в рази більші , ніж ми ... Бідні змушені ворушитися , а забезпеченим і так непогано ... Он тільки що була статистика про мобільність населення в Європі - на першому місці румуни ...
Розпочався новий тиждень болю і розпачі. На фоні майбутньої світової кризи, прекрасних перспектив здачі в оренду квартир в ліверпулі, за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки. Хлопці, час настав. Виграють лише перші. Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі. Хто це буде? Може Уня, із 100 метровим неліквідом на ПОХу, який за його словами, передати в оренду без мінєту не можливо. Чи можливо ...?
Первый написав: Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі.
Перед тем как что то купить, попробуй это попродовать
Завжди так роблю.
Проте хочу почути саксес сторі. Аля, прогнозує з ймовірністю хх% світову кризу, у зв'язку з цим вирішив терміново злити прелесть в чабанах, яку здаю в оренду. Чи, у зв'язку з демографічною кризою вирішив злити 100 метрову трьоху на поху, яку здаю в оренду, адже через .... місяців відкуплю її назад а на здачу квартиру в ліверпулі. Нам пісец - це очевидно, тому розпродаю квартири і в їду в Польщу!
Якось так. Саксес сторі аля всім пісец, квартири в оп, тому куплю ще 2, падальщики весь час пишуть, давайте вже правду.