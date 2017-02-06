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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1256125712581259>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:41

  Хомякоид написав:
  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав: Вы реально верите писанине этого нудотика?

Практика показала,що Олексій може помилитись в датах,а не в процесах.Так було в 2008 і в 2014 роках.
Те,що світова криза вже мала б бути,адже її черговість приблизно один раз на 10 років,я згоден.Тому я теж не сумніваюсь,що на горизонті двох років криза буде.
А от як вона скажеться на українцях - тут можна подискутувати.
Заходьте на гілку Альяка і задавайте йому питання.


Також згоден, готував роботу по міжнародному маркетингу, також побачив цю закономірність (криза кожні 10 років з 50-х років).
В роботі була вказана ймовірныіть кризи в настпний рік - 1.5 роки.
В професора аргументів проти не було.
Тому КРЖН хай плаває осторонь, буду приглядатись після кризи.

Прадавай Чабаны :mrgreen:
Скырдуй у эвро степуху в Мюнихе. Яростно-яростно!
После поражения Пеци на выборах и приходом нового преза Гриценко заезжаешь лихо на кабриолете БэМэВэ 635(акуле) на Крещатик 25 и горящим авизо по ляжкам продаванов, а каклетой эвро по пыке - всё, ваша карта бита, я "па500 с ремонтом" теперь ваш сосед навеки! :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:43

  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью"

А розмовляли "до" чи "після"?

Вместо. Годы берут своё и не всё работает как $-депо в Привате в мае 15го.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 09:53

  kingkongovets написав:канешна не единственный
скажу больше: для людей, не желающих меняться в ногу со стремительно меняющимся миром и вместо этого предъявляющих миру претензии, шо они не могут жить так, как жили раньше, кризис не заканчивается никогда
особенно много таких людей на территории бывшего ссср


Ха-ха-ха ... Оце наш народ такий консервативний , негнучкий та відсталий , а весь світ ворушиться - аж гай шумить ... Та вони в розвинених країнах консерватори в рази більші , ніж ми ... Бідні змушені ворушитися , а забезпеченим і так непогано ... Он тільки що була статистика про мобільність населення в Європі - на першому місці румуни ...
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:09

  барабашов написав:
  tea написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Говорил с девушкой с "пониженой социальной ответственностью"

А розмовляли "до" чи "після"?

Вместо. Годы берут своё и не всё работает как $-депо в Привате в мае 15го.

От вас ничего не скроешь :)
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:12

  Хомякоид написав:
Також згоден, готував роботу .....В професора аргументів проти не було.
....


Студент, покажи ссылку на закон или положение, где такие выплaты 12.000€ по детям?!!

хочу видеть это!

Брали и сами дом и 3 семей - друзей, последние 2 месяца назад в Нюрнберге, у них 2 детей, МОЖЕТ МЫ ЧТО ПРОПУСТИЛИ?!!

Или ты дарагой, что-то не так понял?! :wink:

Разберись - квартиры по за 3к квадрат это в среднем или "вариант видел"?!!
https://www.immobilienscout24.de/Suche/ ... 00-/50,00- :mrgreen:
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П.С. и астронавтов!
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Розпочався новий тиждень болю і розпачі.
На фоні майбутньої світової кризи, прекрасних перспектив здачі в оренду квартир в ліверпулі, за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки.
Хлопці, час настав. Виграють лише перші. Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі.
Хто це буде? Може Уня, із 100 метровим неліквідом на ПОХу, який за його словами, передати в оренду без мінєту не можливо.
Чи можливо ...?

Всі чекають! Починайте!
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:20

  Первый написав: Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі.

Перед тем как что то купить, попробуй это попродовать :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:в инете смогли записаться?

конечно. Но 1 врач на самый лучший (богатый) район в Украине -это ненормально.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:27

  UA написав:
  Первый написав: Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі.

Перед тем как что то купить, попробуй это попродовать :mrgreen:

Завжди так роблю.

Проте хочу почути саксес сторі. Аля, прогнозує з ймовірністю хх% світову кризу, у зв'язку з цим вирішив терміново злити прелесть в чабанах, яку здаю в оренду.
Чи, у зв'язку з демографічною кризою вирішив злити 100 метрову трьоху на поху, яку здаю в оренду, адже через .... місяців відкуплю її назад а на здачу квартиру в ліверпулі.
Нам пісец - це очевидно, тому розпродаю квартири і в їду в Польщу!

Якось так. Саксес сторі аля всім пісец, квартири в оп, тому куплю ще 2, падальщики весь час пишуть, давайте вже правду.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Невже, зовсім не тягне заплатити Порошенку купу бабла за розмитнення, а потім їздити по ямах і знову платити, платити?

Платить это не на коленях перед царем стоять. Переезжайте в Россию.

«Господин президент, помогите нам». В Екатеринбурге обманутые дольщики сняли видеообращение к Путину, стоя на коленях
https://www.youtube.com/watch?v=GJIY9G3mMxQ
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