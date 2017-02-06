Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Беда в том, что у нас теперь присутствует некая асинхронность с развитым миром. Пока у нас тут все летело вниз стремительным домкратом, там экономика росла, фонда ставила рекорд за рекордом. Сейчас у нас чуть наладилось, зато, судя по всему, там через год-полтора, а может и раньше йопнет, и нам снова мало не покажется. Потому что экономика
У нас просто доходит с опозданием. Когда была новость о банкротстве Леманов, гривня тоже начала укрепляться. Типа "Америке конец, сливайте никому ненужный доллар, а то завтра за него ничего не дадут". Что было дальше - все знают.
Сейчас - так же. В мире нарастает напряжённость и противостояние, зато в Украине - всё прекрасно, "тихая гавань" и т.п. Просто к нас эта волна докатится позже, и как обычно "неожиданно", как снег в декабре
Первый написав:Розпочався новий тиждень болю і розпачі. На фоні майбутньої світової кризи, прекрасних перспектив здачі в оренду квартир в ліверпулі, за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки. Хлопці, час настав. Виграють лише перші. Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі. Хто це буде? Може Уня, із 100 метровим неліквідом на ПОХу, який за його словами, передати в оренду без мінєту не можливо. Чи можливо ...? Всі чекають! Починайте!
Просьба не вспоминать моё имя всуе, потому что после того как отвечаю тебе хочется помыть руки. з.ы. моя рекомендация неизменна, сейчас покупать потому что осенью инвестировать будет нечего
Serg-ik написав: Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет. Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...
В европейских (американских, израильских) городах приема специалиста ждут месяцами. Конечно, там другая причина (огромные з/п врачей, много держать не могут), но тем не менее.
Первый написав: за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки.
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Россияне продают Ocean Plaza в Киеве – СМИ «НВ Бизнес» 04.06.2018 12:18 Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве. Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок. ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:Такое ощущение, что шара с дизельгейтными авто закончилась. Ауди - раскупили и больше, вроде, не привезут. Гольфы - зависли с сертификацией.
не будет больше, и радуйся что не купил
Просто повезло. В последний момент одумался - зачем, думаю, мне 3-х летнее авто пусть и с нулевым пробегом, на 40% ниже его рыночной стоимости 3 года назад. Куплю, лучше, за эти деньги новый Киа Рио в фуле.