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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12561257125812591260>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 10:59

  airmax78 написав:Беда в том, что у нас теперь присутствует некая асинхронность с развитым миром. Пока у нас тут все летело вниз стремительным домкратом, там экономика росла, фонда ставила рекорд за рекордом. Сейчас у нас чуть наладилось, зато, судя по всему, там через год-полтора, а может и раньше йопнет, и нам снова мало не покажется. Потому что экономика

У нас просто доходит с опозданием.
Когда была новость о банкротстве Леманов, гривня тоже начала укрепляться.
Типа "Америке конец, сливайте никому ненужный доллар, а то завтра за него ничего не дадут".
Что было дальше - все знают.

Сейчас - так же. В мире нарастает напряжённость и противостояние, зато в Украине - всё прекрасно, "тихая гавань" и т.п. Просто к нас эта волна докатится позже, и как обычно "неожиданно", как снег в декабре :-)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Такое ощущение, что шара с дизельгейтными авто закончилась. Ауди - раскупили и больше, вроде, не привезут. Гольфы - зависли с сертификацией.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:07

  alkasander написав:Где-то с неделю тому был в ОП Кардинала: 1к - всего несколько штук, 2к - тоже немного, 3к - есть выбор.

Метр в 1к - около 1600.

Кто не успел купить Коперника у КГС дешево - форточка возможностей снова открылась: 19 этаж, 143 квадрата за 150 куе. Бери - не хочу.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:16

  Первый написав:Розпочався новий тиждень болю і розпачі.
На фоні майбутньої світової кризи, прекрасних перспектив здачі в оренду квартир в ліверпулі, за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки.
Хлопці, час настав. Виграють лише перші. Починайте ділитися успіхами в швидкісному зливі.
Хто це буде? Може Уня, із 100 метровим неліквідом на ПОХу, який за його словами, передати в оренду без мінєту не можливо.
Чи можливо ...?
Всі чекають! Починайте!

Просьба не вспоминать моё имя всуе, потому что после того как отвечаю тебе хочется помыть руки.
з.ы. моя рекомендация неизменна, сейчас покупать потому что осенью инвестировать будет нечего
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Пон 04 чер, 2018 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ну какая вам разница скока там врачей?

Вы эгоист. Что и подтвердили данной фразой. 1 Врач не обслужит несколько тысяч детей.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:19

  airmax78 написав:Такое ощущение, что шара с дизельгейтными авто закончилась. Ауди - раскупили и больше, вроде, не привезут. Гольфы - зависли с сертификацией.

не будет больше, и радуйся что не купил
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:22

  Serg-ik написав: Надо школьнику справку сделать, проф осмотр. Оказывается, что в Деснянском и Шевченковском районах города-1 ортопед-травматолог. На тысячи детей, которые подлежат осмотру-1 врач. Приём-исключительно по записи. 3-4 раза в неделю. 5 часов по 15 мин на человека. Живой очереди нет.
Педиатрами Шевченковский р-н (поликлиника на Б.Хмельницкого) уже более как 10 лет не укомплектован. ХХІ век, столица европейского государства...

В европейских (американских, израильских) городах приема специалиста ждут месяцами.
Конечно, там другая причина (огромные з/п врачей, много держать не могут), но тем не менее.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:25

  Первый написав: за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки.

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Россияне продают Ocean Plaza в Киеве – СМИ
«НВ Бизнес»
04.06.2018 12:18
Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.
Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.
ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:29

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ну какая вам разница скока там врачей?

Вы эгоист. Что и подтвердили данной фразой. 1 Врач не обслужит несколько тысяч детей.


а вы не вырывайте фраз из контекста, манипулятор вы наш вечно ноющий
справка получена? в чем проблема?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Такое ощущение, что шара с дизельгейтными авто закончилась. Ауди - раскупили и больше, вроде, не привезут. Гольфы - зависли с сертификацией.

не будет больше, и радуйся что не купил

Просто повезло. В последний момент одумался - зачем, думаю, мне 3-х летнее авто пусть и с нулевым пробегом, на 40% ниже его рыночной стоимости 3 года назад. Куплю, лучше, за эти деньги новый Киа Рио в фуле.
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