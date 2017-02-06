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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41
airmax78
Обещанные А6 тоже зависли на 2-3 месяца
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alkasander
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:45
alkasander написав:
Где-то с неделю тому был в ОП Кардинала: 1к - всего несколько штук, 2к - тоже немного, 3к - есть выбор.
Метр в 1к - около 1600.
Зато новолипки в сентябре уже по 1500 уе с ремонтом. А в кардинале даже ресепшена не будет.
Всім процвітання!
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:45
kingkongovets написав:
в чем проблема?
Если Вы не поняли , поясню в третий раз: в том, что 1 врач не в состоянии обслужить район.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:47
Serg-ik написав: Первый написав:
за лишилося лише одне питання - хто із падальщиків перший продасть дешевіючий київський і не київський якір, і стане лендлордом там де кисільні ріки.
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Россияне продают Ocean Plaza в Киеве – СМИ
«НВ Бизнес»
04.06.2018 12:18
Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.
Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.
ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.
Ага, т. е. коммерческая недвига сейчас стоит ровно столько же, сколько и в "стабильном" 2012. А как же заколоченные окна, средняя ЗП 250 дол, один доктор на весь район и другой поросячий визг о тотальной зраде? Иногда лучше молчать...
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alkasander
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:48
alkasander
Ну Хотелку можно выставлять и в 500!
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rusramzik
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51
Serg-ik написав:
Россияне продают Ocean Plaza в Киеве
– СМИ
«НВ Бизнес»
04.06.2018 12:18
Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.
Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.
ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.
стоимость была $330 млн., окупаемость ожидаемая 10 лет, через пару лет переоценили до 7 лет или около 14.3% годовых. Итого они его уже почти отбили.
Выходить из такого актива странновато (заполняемость близка к 100%, ставки аренды в валюте, долгосрочные контракты), скорее всего нужны деньги на что-то другое в России или собственник решил "свалить".
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
в чем проблема?
Если Вы не поняли , поясню в третий раз: в том, что 1 врач не в состоянии обслужить район.
а шо, к нему весь район в очереди стоит?
какие проблемы возникли при получении справки, кроме ваших домыслов?
в третий раз спрашиваю
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Пон 04 чер, 2018 11:52, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:51
Первый написав: alkasander написав:
Где-то с неделю тому был в ОП Кардинала: 1к - всего несколько штук, 2к - тоже немного, 3к - есть выбор.
Метр в 1к - около 1600.
Зато новолипки в сентябре уже по 1500 уе с ремонтом. А в кардинале даже ресепшена не будет.
Так это только к лучшему - экономия на квартплате. Новолипки - притаились и ждем.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:53
alkasander написав:
Ага, т. е. коммерческая недвига сейчас стоит ровно столько же, сколько и в "стабильном" 2012. А как же заколоченные окна, средняя ЗП 250 дол, один доктор на весь район и другой поросячий визг о тотальной зраде? Иногда лучше молчать...
про наколбашенное с момента открытия бабло на аренде тоже забывать не стоит
день сегодня у сержика явно не задался - факап за факапом
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:56
alkasander написав:
А как же заколоченные окна, средняя ЗП 250 дол, один доктор на весь район и другой поросячий визг о тотальной зраде? Иногда лучше молчать...
Чего же Вы время свинарнику уделяете? Проводите его там, где много врачей ( они Вам помогут) зарплаты по 2500 и и сияют большие окна новых домов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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