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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 чер, 2018 11:57
kingkongovets написав:
про наколбашенное с момента открытия бабло на аренде тоже забывать не стоит
сколько это в долларах?
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:57
kbadoo написав: Serg-ik написав:
Россияне продают Ocean Plaza в Киеве
– СМИ
«НВ Бизнес»
04.06.2018 12:18
Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.
Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.
ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.
стоимость была $330 млн., окупаемость ожидаемая 10 лет, через пару лет переоценили до 7 лет или около 14.3% годовых. Итого они его уже почти отбили.
Выходить из такого актива странновато (заполняемость близка к 100%, ставки аренды в валюте, долгосрочные контракты), скорее всего нужны деньги на что-то другое в России или собственник решил "свалить".
И раз Драгон покупает (или хотя бы заинтересовался) - значит видят в этой инвестиции мнимум двузначную годовую доходность.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:59
Serg-ik написав: kingkongovets написав:
про наколбашенное с момента открытия бабло на аренде тоже забывать не стоит
сколько это в долларах?
так шо там со справкой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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