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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1257125812591260

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:про наколбашенное с момента открытия бабло на аренде тоже забывать не стоит

сколько это в долларах?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:57

  kbadoo написав:
  Serg-ik написав:
Россияне продают Ocean Plaza в Киеве – СМИ
«НВ Бизнес»
04.06.2018 12:18
Компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital о продаже торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в Киеве.
Отмечается, что этот актив российская компания может продать за $270–315 млн: примерно в такую же сумму объект оценивался шесть лет назад, когда ТПС вышла на местный рынок.
ТРЦ Ocean Plaza общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн.

стоимость была $330 млн., окупаемость ожидаемая 10 лет, через пару лет переоценили до 7 лет или около 14.3% годовых. Итого они его уже почти отбили.

Выходить из такого актива странновато (заполняемость близка к 100%, ставки аренды в валюте, долгосрочные контракты), скорее всего нужны деньги на что-то другое в России или собственник решил "свалить".

И раз Драгон покупает (или хотя бы заинтересовался) - значит видят в этой инвестиции мнимум двузначную годовую доходность.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 11:59

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:про наколбашенное с момента открытия бабло на аренде тоже забывать не стоит

сколько это в долларах?


так шо там со справкой?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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