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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1257125812591260

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:15

  airmax78 написав:
  Первый написав:
  alkasander написав:Где-то с неделю тому был в ОП Кардинала: 1к - всего несколько штук, 2к - тоже немного, 3к - есть выбор.

Метр в 1к - около 1600.


Зато новолипки в сентябре уже по 1500 уе с ремонтом. А в кардинале даже ресепшена не будет.

Так это только к лучшему - экономия на квартплате. Новолипки - притаились и ждем.

Ага. Все що в центрі вводиться в експлуатацію стає чогось +-2000 уе за квадрат.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.

Не стоит тянуть на ветку предвыборные лозунги
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:32

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:ну какая вам разница скока там врачей?

Вы эгоист. Что и подтвердили данной фразой. 1 Врач не обслужит несколько тысяч детей.

А что мешает этот осмотр не в госполиклинике пройти, если вы так торопитесь?
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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Блин, единственная живая тема была - все потерли.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:40

про таксистов и айтишников
тоже офтоп - читайте пока не потерли)

https://ibigdan.livejournal.com/2213759 ... ium=social
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:45

  kingkongovets написав:про таксистов и айтишников
тоже офтоп - читайте пока не потерли)

https://ibigdan.livejournal.com/2213759 ... ium=social

Та ну, баян.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 12:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А что мешает этот осмотр не в госполиклинике пройти, если вы так торопитесь?
частники эту справку не могут подписывать " не лицензированы" :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:01

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:А что мешает этот осмотр не в госполиклинике пройти, если вы так торопитесь?
частники эту справку не могут подписывать " не лицензированы" :-)

Вы в этом уверены? Т.к. больничные, например, спокойно выписывают, а это вопрос куда посерьезнее, но по таким справками не интересовался.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 13:06

  tea написав:
  Faceless написав:Практика показала, що після вдалого прогнозу 2008 у Альака почалася зіркова хвороба, а якість прогнозів зійшла на нуль, включаючи і 2014

Не бачив жодного натяку на зіркову хворобу у Олексія.А чи справдиться новий прогноз про кризу і девальвацію в найближчі два роки,побачимо.

Яскравий приклад
  alyak написав:1. Мое понимание ситуации сильно оторвалось от понимания общей массы . Даже просто умных людей . Мне проще найти понимание например у моего знакомого который 5 лет возглавлял обладминистрацию и понимает суть проблем чем у массы . для массы есть радиус - то до чего они могут дотянуться или прикоснуться . есть сейчас , нет диапазонов больше пол года .

Такий тон що аж Подерев'янського нагадує "... я гуру, я учитель..", причому те саме було ще коли він писав у валютній гілці
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