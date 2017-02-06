Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Практика показала, що після вдалого прогнозу 2008 у Альака почалася зіркова хвороба, а якість прогнозів зійшла на нуль, включаючи і 2014
Не бачив жодного натяку на зіркову хворобу у Олексія.А чи справдиться новий прогноз про кризу і девальвацію в найближчі два роки,побачимо.
Яскравий приклад
alyak написав:1. Мое понимание ситуации сильно оторвалось от понимания общей массы . Даже просто умных людей . Мне проще найти понимание например у моего знакомого который 5 лет возглавлял обладминистрацию и понимает суть проблем чем у массы . для массы есть радиус - то до чего они могут дотянуться или прикоснуться . есть сейчас , нет диапазонов больше пол года .
Такий тон що аж Подерев'янського нагадує "... я гуру, я учитель..", причому те саме було ще коли він писав у валютній гілці
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