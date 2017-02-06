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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1258125912601261

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:06

  Xenon написав:сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК

на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень :)


И нах оно надо? Грят ни хрена не греет, а гембеля - выше крыши. Как с установкой, так и с обслуживанием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:08

  airmax78 написав:
И раз Драгон покупает (или хотя бы заинтересовался) - значит видят в этой инвестиции мнимум двузначную годовую доходность.


Драгон может просто сопровождать сделку.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию.

https://www.obozrevatel.com/realty/desy ... abotyi.htm
Киев падает.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:30

Покупатели домов для проживания семьи показывают "дулю" аимаксу (постоянно ноящеум я_БЫ_там_НЕ КУПИЛ) и реусу купившему для проживания 3к в фуфлыжном ФК-1 где уже жильцы умудрились засрать значительную часть фасадов) https://100realty.ua/news/vesnoi-vokrug ... -stoimosti
В течение весеннего сезона-2018 были реализованы, в частности, дома в с. Ходосеевка (Обуховский район), площадью 250 кв.м, 100% строительной готовности (без внутренней отделки), с участком 15 соток. Такой вариант можно было приобрести за 95 тыс. долл.

Полностью готовый для проживания коттедж площадь 200 кв.м и участком 15 соток в с. Мархалевка (Васильковский район) достался новому собственнику за 150 тыс. долл.

В с. Новые Петровцы (Вышгородский район) дом аналогичной площади (200 кв.м) с участком 10 соток в состоянии строительной готовности был продан за 160 тыс. долл. Несомненным преимуществом данного предложения, влияющим на его стоимость и рыночную привлекательность, было наличие вида на Киевское море.

Так же выше отмеченные покупатели показали "дулю" загонщикам в "воздух" шаромыг Владу и уне.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:34

На бюджет 30 35 тысяч у е что можно купить в Киеве в новострое, сдающемся в ближайший год. Пока вижу город цветов 1 к, лейкс 1 к или оранж 2 к. Какие варианты добавите кроме аркады?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
Чукча2 написав:Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию.

https://www.obozrevatel.com/realty/desy ... abotyi.htm
Киев падает.

Овер 4 тыс. квартир это падает?
Зображення
Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:16

  Оранжевый-хит сезона написав:
Чукча2 написав:Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию.

https://www.obozrevatel.com/realty/desy ... abotyi.htm
Киев падает.


Поки що КРЖН тримається.
Розпродаєтьсе те, що закладено 2-3 роки назад.

Проте! В наступному році побачимо класичну картинку недобудів)))
Я зробив прогноз на 2 роки ще 25 березня 2018 Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?:

"Будуть, будуть недобуди в Києві стояти!
А лох-інвештори під стінами - на баянах грати!
"Де ж мої кошти??? То рошенко винний!"
А шаромиго-бариги рахують гроші безупинно!"

Наведу ще раз інсайдерські фото недобудів з Риги.
Щоб рожевоокулярники краще відчули, чим тхне КРЖН))

Зображення
Зображення

Зображення
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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