Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК
на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень
Xenon написав:сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК
на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень
И нах оно надо? Грят ни хрена не греет, а гембеля - выше крыши. Как с установкой, так и с обслуживанием.
Покупатели домов для проживания семьи показывают "дулю" аимаксу (постоянно ноящеум я_БЫ_там_НЕ КУПИЛ) и реусу купившему для проживания 3к в фуфлыжном ФК-1 где уже жильцы умудрились засрать значительную часть фасадов) https://100realty.ua/news/vesnoi-vokrug ... -stoimosti
В течение весеннего сезона-2018 были реализованы, в частности, дома в с. Ходосеевка (Обуховский район), площадью 250 кв.м, 100% строительной готовности (без внутренней отделки), с участком 15 соток. Такой вариант можно было приобрести за 95 тыс. долл.
Полностью готовый для проживания коттедж площадь 200 кв.м и участком 15 соток в с. Мархалевка (Васильковский район) достался новому собственнику за 150 тыс. долл.
В с. Новые Петровцы (Вышгородский район) дом аналогичной площади (200 кв.м) с участком 10 соток в состоянии строительной готовности был продан за 160 тыс. долл. Несомненным преимуществом данного предложения, влияющим на его стоимость и рыночную привлекательность, было наличие вида на Киевское море.
Так же выше отмеченные покупатели показали "дулю" загонщикам в "воздух" шаромыг Владу и уне.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Овер 4 тыс. квартир это падает? Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.
Не стоит тянуть на ветку предвыборные лозунги
Вы что не поняли? Грося не хочет быть премьером без МВФ.
Он понимает, что без МВФ и пришествия Святого Транша придется уходить в условиях дефолта, поэтому спокойнее не дожидаться очевидного п*ца. Как сильный лидер, верный нации, он просто предупреждает, что в случае шухера свалит с корабля первым.