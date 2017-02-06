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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1259126012611262>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:03

  Starikan написав:В европейских (американских, израильских) городах приема специалиста ждут месяцами.
Конечно, там другая причина (огромные з/п врачей, много держать не могут), но тем не менее.

Что за фантазии?
Если к узкому спецу направляет семейный врач - примут и обследуют незамедлительно.
Если человеку просто нехрен делать, (как нашим бабушкам в поликлинике) то по записи. Это же из разряда психологической, а не необходимой медицинской помощи.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:04

сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК

на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень :)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:06

  Xenon написав:сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК

на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень :)


И нах оно надо? Грят ни хрена не греет, а гембеля - выше крыши. Как с установкой, так и с обслуживанием.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:08

  airmax78 написав:
И раз Драгон покупает (или хотя бы заинтересовался) - значит видят в этой инвестиции мнимум двузначную годовую доходность.


Драгон может просто сопровождать сделку.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Чукча2 написав:Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию.

https://www.obozrevatel.com/realty/desy ... abotyi.htm
Киев падает.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.

Не стоит тянуть на ветку предвыборные лозунги
Вы что не поняли? Грося не хочет быть премьером без МВФ.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:30

Покупатели домов для проживания семьи показывают "дулю" аимаксу (постоянно ноящеум я_БЫ_там_НЕ КУПИЛ) и реусу купившему для проживания 3к в фуфлыжном ФК-1 где уже жильцы умудрились засрать значительную часть фасадов) https://100realty.ua/news/vesnoi-vokrug ... -stoimosti
В течение весеннего сезона-2018 были реализованы, в частности, дома в с. Ходосеевка (Обуховский район), площадью 250 кв.м, 100% строительной готовности (без внутренней отделки), с участком 15 соток. Такой вариант можно было приобрести за 95 тыс. долл.

Полностью готовый для проживания коттедж площадь 200 кв.м и участком 15 соток в с. Мархалевка (Васильковский район) достался новому собственнику за 150 тыс. долл.

В с. Новые Петровцы (Вышгородский район) дом аналогичной площади (200 кв.м) с участком 10 соток в состоянии строительной готовности был продан за 160 тыс. долл. Несомненным преимуществом данного предложения, влияющим на его стоимость и рыночную привлекательность, было наличие вида на Киевское море.

Так же выше отмеченные покупатели показали "дулю" загонщикам в "воздух" шаромыг Владу и уне.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:34

На бюджет 30 35 тысяч у е что можно купить в Киеве в новострое, сдающемся в ближайший год. Пока вижу город цветов 1 к, лейкс 1 к или оранж 2 к. Какие варианты добавите кроме аркады?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 14:39

  Оранжевый-хит сезона написав:
Чукча2 написав:Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию.

https://www.obozrevatel.com/realty/desy ... abotyi.htm
Киев падает.

Овер 4 тыс. квартир это падает?
Зображення
Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
Зображення
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 15:12

  Оранжевый-хит сезона написав:
antey1969 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що складе з себе повноваження голови уряду, якщо у найближчий час не буде ухвалений закон про створення антикорупційного суду.

Не стоит тянуть на ветку предвыборные лозунги
Вы что не поняли? Грося не хочет быть премьером без МВФ.


Он понимает, что без МВФ и пришествия Святого Транша придется уходить в условиях дефолта, поэтому спокойнее не дожидаться очевидного п*ца. Как сильный лидер, верный нации, он просто предупреждает, что в случае шухера свалит с корабля первым.
Егор
 
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