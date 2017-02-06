Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Starikan написав:В европейских (американских, израильских) городах приема специалиста ждут месяцами. Конечно, там другая причина (огромные з/п врачей, много держать не могут), но тем не менее.
Что за фантазии? Если к узкому спецу направляет семейный врач - примут и обследуют незамедлительно. Если человеку просто нехрен делать, (как нашим бабушкам в поликлинике) то по записи. Это же из разряда психологической, а не необходимой медицинской помощи.
сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК
на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень
Xenon написав:сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК
на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень
И нах оно надо? Грят ни хрена не греет, а гембеля - выше крыши. Как с установкой, так и с обслуживанием.
Покупатели домов для проживания семьи показывают "дулю" аимаксу (постоянно ноящеум я_БЫ_там_НЕ КУПИЛ) и реусу купившему для проживания 3к в фуфлыжном ФК-1 где уже жильцы умудрились засрать значительную часть фасадов) https://100realty.ua/news/vesnoi-vokrug ... -stoimosti
В течение весеннего сезона-2018 были реализованы, в частности, дома в с. Ходосеевка (Обуховский район), площадью 250 кв.м, 100% строительной готовности (без внутренней отделки), с участком 15 соток. Такой вариант можно было приобрести за 95 тыс. долл.
Полностью готовый для проживания коттедж площадь 200 кв.м и участком 15 соток в с. Мархалевка (Васильковский район) достался новому собственнику за 150 тыс. долл.
В с. Новые Петровцы (Вышгородский район) дом аналогичной площади (200 кв.м) с участком 10 соток в состоянии строительной готовности был продан за 160 тыс. долл. Несомненным преимуществом данного предложения, влияющим на его стоимость и рыночную привлекательность, было наличие вида на Киевское море.
Так же выше отмеченные покупатели показали "дулю" загонщикам в "воздух" шаромыг Владу и уне.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Овер 4 тыс. квартир это падает? Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.