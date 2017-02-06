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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1260126112621263>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:19

  Xenon написав:сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК

на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень :)

Вот это по нашему, выходить монолитную плиту с арматурой и вставить конвектор, во истину наших людей не остановить. Если очень хочется, то можно.

Заодно ближе к соседям стать
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:29

kindaageld

ich bin nicht Hom'jak aber:
kindergeld hatte gesucht z.b.
https://www.vergleich.de/baukindergeld.html
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:31

eine andete Artikel
www.staatsbürgersteuer.de/Buergergeld.htm
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:35

ще гуглим
Baukindergeld
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:37

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ?
За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ?
Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.

Я хотел бы вместо Kripo поучаствовать.

Вот скан перевода 200 грн на счет детского дома.

Вот сайт детского дома

От вас ожидаю скан газеты ТОП-5 Германии про 12 000 ойро в личку или на общедоступный хостинг картинок

Поставил плюсик в репутацию.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:40

Влад422 ти теж як пiсякiт не можеш гуглягути бау-кiнда-гельд?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:42

  flyman написав:ще гуглим
Baukindergeld

Перевод статьи гуглем
"До сих пор проект по внедрению Баукиндергельда, еще не кодифицированный в законодательном тексте. Как и когда реализация происходит именно на сцене, еще не совсем ясно. Поэтому на все вопросы можно ответить окончательно."

https://translate.google.com/translate?sl=de&tl=ru&js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.vergleich.de%2Fbaukindergeld.html&edit-text=
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Влад422 ти теж як пiсякiт не можеш гуглягути бау-кiнда-гельд?

Я не знаю немецкого, хотя вполне свободно владею английским.

Дело даже не в сути спора, а то, что человек взял и перечислил 200 гривен. Это сильней 100000 форумных слов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:47

und a-ya, das is fantastisch rusisch Erklaerung:
https://mobile.facebook.com/rmg.com.de/ ... rdc=1&_rdr
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:01

www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&ta ... 9&Itemid=0

я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова
"baukindergeld Германия"
та почитати результати

бугагагага
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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