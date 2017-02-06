Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:сантехник сегодня рассказывал и показывал фотки как на прошлой неделе они ставили клиенту внутрипольные конвектора в квартире во ФК
на 3 метрах вдоль окна выбили стяжку чтобы утопить конвектор, а там с одной стороны окна стяжка 3 см, а в другом конце (через 3 метра) 7 см. Пришлось долбать монолит чтобы конвектор утопить и положить ровно в уровень
Вот это по нашему, выходить монолитную плиту с арматурой и вставить конвектор, во истину наших людей не остановить. Если очень хочется, то можно.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
eine andete Artikel www.staatsbürgersteuer.de/Buergergeld.htm
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Хомякоид написав:Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ? За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
Влад422 ти теж як пiсякiт не можеш гуглягути бау-кiнда-гельд?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Перевод статьи гуглем "До сих пор проект по внедрению Баукиндергельда, еще не кодифицированный в законодательном тексте. Как и когда реализация происходит именно на сцене, еще не совсем ясно. Поэтому на все вопросы можно ответить окончательно."
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова "baukindergeld Германия" та почитати результати
бугагагага
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.