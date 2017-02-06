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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 чер, 2018 18:05
Только платится не на детей, а компенсация на строительство или покупку первого дома. Расчет компенсации идёт по количеству детей.
Есть ограничения по доходам.
Выплата не единоразовая, а растягивается на 10 лет.
По сути, компенсация затрат по обслуживанию кредита, в размере 100 ойро в месяц на 1 ребёнка
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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:07
flyman написав:
http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=22109&Itemid=0
я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова
"baukindergeld Германия"
та почитати результати
бугагагага
Оставлю с цитированием.
Я почитал и перевод тоже, и отписал.
И да, Хомякоид, перелогиньтесь
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Додано: Пон 04 чер, 2018 18:15
песiкот слiлсо...буль-буль
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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