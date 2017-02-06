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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1260126112621263

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:05

  flyman написав:und a-ya, das is fantastisch rusisch Erklaerung:
https://mobile.facebook.com/rmg.com.de/ ... rdc=1&_rdr

Только платится не на детей, а компенсация на строительство или покупку первого дома. Расчет компенсации идёт по количеству детей.
Есть ограничения по доходам.
Выплата не единоразовая, а растягивается на 10 лет.
По сути, компенсация затрат по обслуживанию кредита, в размере 100 ойро в месяц на 1 ребёнка
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:07

  flyman написав:http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=22109&Itemid=0

я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова
"baukindergeld Германия"
та почитати результати

бугагагага

Оставлю с цитированием.
Я почитал и перевод тоже, и отписал.
И да, Хомякоид, перелогиньтесь :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:15

песiкот слiлсо...буль-буль
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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