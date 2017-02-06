Додано: Пон 04 чер, 2018 18:23

flyman написав: песiкот слiлсо...буль-буль песiкот слiлсо...буль-буль

Уж кто слился, так это вы.Скана на газету из ТОП-5 Германии так и нет.Хомякоид писал(а):В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.Как обычно, уровень аналитики ниже уровня канализации, в статье "Согласно планам Великой коалиции (GroKo), для каждого ребенка в год есть Баукиндергельд в размере 1200 евро. И это на срок до 10 лет." То есть не сразу дают 12 тыс ойро, а по 1200 в течении 10 лет.И не на покупку любого жилья, а на строительство или покупку дома, при чём первого дома.К тому же, сказано, что дают, то есть программа уже действует. А в статье, говорится, "До сих пор проект по внедрению Баукиндергельда, еще не кодифицированный в законодательном тексте. Как и когда реализация происходит именно на сцене, еще не совсем ясно.". То есть, закон не принят.