Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Только платится не на детей, а компенсация на строительство или покупку первого дома. Расчет компенсации идёт по количеству детей. Есть ограничения по доходам. Выплата не единоразовая, а растягивается на 10 лет. По сути, компенсация затрат по обслуживанию кредита, в размере 100 ойро в месяц на 1 ребёнка
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Уж кто слился, так это вы. Скана на газету из ТОП-5 Германии так и нет.
Хомякоид писал(а): В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.
Как обычно, уровень аналитики ниже уровня канализации, в статье "Согласно планам Великой коалиции (GroKo), для каждого ребенка в год есть Баукиндергельд в размере 1200 евро. И это на срок до 10 лет." То есть не сразу дают 12 тыс ойро, а по 1200 в течении 10 лет. И не на покупку любого жилья, а на строительство или покупку дома, при чём первого дома. К тому же, сказано, что дают, то есть программа уже действует. А в статье, говорится, "До сих пор проект по внедрению Баукиндергельда, еще не кодифицированный в законодательном тексте. Как и когда реализация происходит именно на сцене, еще не совсем ясно.". То есть, закон не принят.
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 чер, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo написав:стоимость была $330 млн., окупаемость ожидаемая 10 лет, через пару лет переоценили до 7 лет или около 14.3% годовых. Итого они его уже почти отбили.
Выходить из такого актива странновато (заполняемость близка к 100%, ставки аренды в валюте, долгосрочные контракты), скорее всего нужны деньги на что-то другое в России или собственник решил "свалить".
Ну так начитались этой ветки и решили выскочить, пока еще не поздно.
Starikan написав: В европейских (американских, израильских) городах приема специалиста ждут месяцами. Конечно, там другая причина (огромные з/п врачей, много держать не могут), но тем не менее.
Что за фантазии? Если к узкому спецу направляет семейный врач - примут и обследуют незамедлительно
Это у вас фантазии. Без направления семейного врача вас вообще не примут (я имею в виду, конечно, страховую медицину и не ургентный случай). У меня достаточно знакомых и родственников в вышеозначенных локациях, так что я в теме. Оффтоп закончил.
Хомякоид написав:Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ? За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ? Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.
Хомякоид написав:https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=-3IVW4TQJZHLsAGVyab4Bg&q=baukindergeld+2018&oq=baukindergeld&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.4600.9800.0.16719.13.6.0.7.7.0.124.527.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.617....0.tVvK3-AGbkI Этого достаточно или еще скан бросать ?
Все ссылки от человека-мухи я разобрал, условие - скан