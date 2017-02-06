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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1261126212631264>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:05

  flyman написав:und a-ya, das is fantastisch rusisch Erklaerung:
https://mobile.facebook.com/rmg.com.de/ ... rdc=1&_rdr

Только платится не на детей, а компенсация на строительство или покупку первого дома. Расчет компенсации идёт по количеству детей.
Есть ограничения по доходам.
Выплата не единоразовая, а растягивается на 10 лет.
По сути, компенсация затрат по обслуживанию кредита, в размере 100 ойро в месяц на 1 ребёнка
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:07

  flyman написав:http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=22109&Itemid=0

я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова
"baukindergeld Германия"
та почитати результати

бугагагага

Оставлю с цитированием.
Я почитал и перевод тоже, и отписал.
И да, Хомякоид, перелогиньтесь :)
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:15

песiкот слiлсо...буль-буль
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:23

  flyman написав:песiкот слiлсо...буль-буль

Уж кто слился, так это вы.
Скана на газету из ТОП-5 Германии так и нет.

Хомякоид писал(а):
В Дейчланде тоже самое, на каждого ребенка дают по 12 тыс. евро которые можна потратить только на покупку жилья. Через 10 лет долг списывается.

Как обычно, уровень аналитики ниже уровня канализации, в статье "Согласно планам Великой коалиции (GroKo), для каждого ребенка в год есть Баукиндергельд в размере 1200 евро. И это на срок до 10 лет." То есть не сразу дают 12 тыс ойро, а по 1200 в течении 10 лет.
И не на покупку любого жилья, а на строительство или покупку дома, при чём первого дома.
К тому же, сказано, что дают, то есть программа уже действует. А в статье, говорится, "До сих пор проект по внедрению Баукиндергельда, еще не кодифицированный в законодательном тексте. Как и когда реализация происходит именно на сцене, еще не совсем ясно.". То есть, закон не принят.
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 чер, 2018 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:23

  kbadoo написав:стоимость была $330 млн., окупаемость ожидаемая 10 лет, через пару лет переоценили до 7 лет или около 14.3% годовых. Итого они его уже почти отбили.

Выходить из такого актива странновато (заполняемость близка к 100%, ставки аренды в валюте, долгосрочные контракты), скорее всего нужны деньги на что-то другое в России или собственник решил "свалить".

Ну так начитались этой ветки и решили выскочить, пока еще не поздно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 18:44

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
Чукча2 написав:Новострои в Украине: данные по введенным в эксплуатацию.

https://www.obozrevatel.com/realty/desy ... abotyi.htm
Киев падает.

Овер 4 тыс. квартир это падает?
Зображення
Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
Зображення

в прошлом году было 28 000 квартир, или 7000 квартир В КВАРТАЛ против 4000 в 2018! Хперд...
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:04

  UA написав:
  Starikan написав: В европейских (американских, израильских) городах приема специалиста ждут месяцами.
Конечно, там другая причина (огромные з/п врачей, много держать не могут), но тем не менее.

Что за фантазии?
Если к узкому спецу направляет семейный врач - примут и обследуют незамедлительно

Это у вас фантазии. Без направления семейного врача вас вообще не примут (я имею в виду, конечно, страховую медицину и не ургентный случай).
У меня достаточно знакомых и родственников в вышеозначенных локациях, так что я в теме.
Оффтоп закончил.
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:17

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Я вам отсканирую статью с газеты ТОП-5 Германии. Будет достаточно ?
За труды согласны перевести 200 грн. на любой счет детского дома в Украине и выложить скан ?
Это 7 евро, даже меньше чем за 1 час минимальной зарплаты в Германии. Так сказать что-бы мой труд не пропадал даром.

Я хотел бы вместо Kripo поучаствовать.

Вот скан перевода 200 грн на счет детского дома.
Зображення

Вот сайт детского дома

Спасибо, этого будет достаточно или вам еще скан нужен ?
https://www.google.ru/search?newwindow= ... VvK3-AGbkI

От вас ожидаю скан газеты ТОП-5 Германии про 12 000 ойро в личку или на общедоступный хостинг картинок


https://www.google.ru/search?newwindow= ... VvK3-AGbkI
Этого достаточно или еще скан бросать ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:19

  Хомякоид написав:https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=-3IVW4TQJZHLsAGVyab4Bg&q=baukindergeld+2018&oq=baukindergeld&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.4600.9800.0.16719.13.6.0.7.7.0.124.527.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.617....0.tVvK3-AGbkI
Этого достаточно или еще скан бросать ?

Все ссылки от человека-мухи я разобрал, условие - скан
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Глава "Драгон Капитал" Томаш Фиала: угроза дефолта Украины вновь может стать реальной без поддержки МВФ
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
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