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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1261126212631264

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ИЧСХ, условия договора не выполняются с другой стороны от слова совсем.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:23

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Киев падает.

Овер 4 тыс. квартир это падает?
Зображення
Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
Зображення

в прошлом году было 28 000 квартир, или 7000 квартир В КВАРТАЛ против 4000 в 2018! Хперд...

Уня - НЕ МУХЛЮЙ с вводом квартир в первом квартале 2017 7000 квартир как известный туфтогон андрей мимА с продажного ЛУН (в чём туфтогонство а.мимА на топике конкретно приводилось ранее).
В первом квартале 2017 было введено в эксплуатацию 4169 квартиры
Зображення
Уня - ты как всегда оказался прогнозуном, когда всем уши на форуме прожужал о обвальном снижение ввода квартир в первом квартале 2018.
А ввели в эксплуатацию в январе-марте 2018 практически столько же квартир как в январе-марте 2017.
Пой и дальше свои "песни" про грядущий дИФИСит аленезагоняющий ты наш. :mrgreen:
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 04 чер, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:23

  Оранжевый-хит сезона написав:Глава "Драгон Капитал" Томаш Фиала: угроза дефолта Украины вновь может стать реальной без поддержки МВФ

2014 год - дефолт
2015 год - дефолт
2016 год - дефолт
2017 год - дефолт
2018 год - шо, опять дефолт ? :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:25

  pesikot написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Глава "Драгон Капитал" Томаш Фиала: угроза дефолта Украины вновь может стать реальной без поддержки МВФ

2014 год - дефолт
2015 год - дефолт
2016 год - дефолт
2017 год - дефолт
2018 год - шо, опять дефолт ? :)

Ну все, сейчас придет кингоконго и Вас определит в зрадофилы
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:29

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=-3IVW4TQJZHLsAGVyab4Bg&q=baukindergeld+2018&oq=baukindergeld&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.4600.9800.0.16719.13.6.0.7.7.0.124.527.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.617....0.tVvK3-AGbkI
Этого достаточно или еще скан бросать ?

Все ссылки от человека-мухи я разобрал, условие - скан

ЗображенняЗображення

Лицевая статья с газеты и сама статья.
При увеличении читается.
Инфо в первых двух абзацах.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:36

  flyman написав:http://www.rg-rb.de/index.php?option=com_rg&task=item&id=22109&Itemid=0

я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова
"baukindergeld Германия"
та почитати результати

бугагагага


Місцевим експертам я вже давно не дивуюсь, а те що людина яка живе в Німеччині не може інфо знайти та ще жлобиться 7 євро перевести, це мене дивує.
Але тут багато таких, живуть на соціал з бюджету та отримали паспорта завдяки бабусі або прабабусі яку звали Сара Абрамова :D

За 200 грн. плюсанув.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:38

  Хомякоид написав: Лицевая статья с газеты и сама статья.
При увеличении читается.
Инфо в первых двух абзацах.

В общем, я такое и ожидал.
Нечитаемый скан, совершенно неидентифицированной газеты. Инфа в 2-х абзацах.
человек-муха и то лучше подготовился, в его ссылке хотя бы расписывается в деталях суть законопроекта.
Уровень вашей аналитики всё так же ниже канализации. Тот закон ещё не принят.
То есть, всё так же, берём минималку ЗП за прошлые периоды и считает по цене метро в будущем.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:40

  Хомякоид написав: Місцевим експертам я вже давно не дивуюсь, а те що людина яка живе в Німеччині не може інфо знайти та ще жлобиться 7 євро перевести, це мене дивує.
Але тут багато таких, живуть на соціал з бюджету та отримали паспорта завдяки бабусі або прабабусі яку звали Сара Абрамова :D

За 200 грн. плюсанув.

Да можете свой плюс обратно забрать, но вы выдали будущий законопроект за текущее положение вещей. К тому же, в том законопроекте много условий.
Так что, слили вы
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:49

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Лицевая статья с газеты и сама статья.
При увеличении читается.
Инфо в первых двух абзацах.

В общем, я такое и ожидал.
Нечитаемый скан, совершенно неидентифицированной газеты. Инфа в 2-х абзацах.
человек-муха и то лучше подготовился, в его ссылке хотя бы расписывается в деталях суть законопроекта.
Уровень вашей аналитики всё так же ниже канализации. Тот закон ещё не принят.
То есть, всё так же, берём минималку ЗП за прошлые периоды и считает по цене метро в будущем.


Если вы плохо видите, газет die Zeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
Инфо вполне читается. Статья с ребенком на картинке.
Действие закона с 01.01.2018.
Окончательное утверждение планируется в августе.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:50

  Хомякоид написав:Зображення

В ТОП-5 есть Die Welt http://www.welt.de/ (251.228)
А тут ссылка на газету die zeit, ну похожее название
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