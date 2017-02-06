Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Овер 4 тыс. квартир это падает? Когда всего воздуха у шаромыг и хапуг в 2017 купили чуть более 2 тыс объектов.
в прошлом году было 28 000 квартир, или 7000 квартир В КВАРТАЛ против 4000 в 2018! Хперд...
Уня - НЕ МУХЛЮЙ с вводом квартир в первом квартале 2017 7000 квартир как известный туфтогон андрей мимА с продажного ЛУН (в чём туфтогонство а.мимА на топике конкретно приводилось ранее). В первом квартале 2017 было введено в эксплуатацию 4169 квартиры Уня - ты как всегда оказался прогнозуном, когда всем уши на форуме прожужал о обвальном снижение ввода квартир в первом квартале 2018. А ввели в эксплуатацию в январе-марте 2018 практически столько же квартир как в январе-марте 2017. Пой и дальше свои "песни" про грядущий дИФИСит аленезагоняющий ты наш.
Востаннє редагувалось zahar_ в Пон 04 чер, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Хомякоид написав:https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=-3IVW4TQJZHLsAGVyab4Bg&q=baukindergeld+2018&oq=baukindergeld&gs_l=psy-ab.1.1.0l10.4600.9800.0.16719.13.6.0.7.7.0.124.527.5j1.6.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.13.617....0.tVvK3-AGbkI Этого достаточно или еще скан бросать ?
Все ссылки от человека-мухи я разобрал, условие - скан
Лицевая статья с газеты и сама статья. При увеличении читается. Инфо в первых двух абзацах.
я поражаюсь, мэстнi Xперди не можуть в гугл втарабанити ДВА слова "baukindergeld Германия" та почитати результати
бугагагага
Місцевим експертам я вже давно не дивуюсь, а те що людина яка живе в Німеччині не може інфо знайти та ще жлобиться 7 євро перевести, це мене дивує. Але тут багато таких, живуть на соціал з бюджету та отримали паспорта завдяки бабусі або прабабусі яку звали Сара Абрамова
Хомякоид написав: Лицевая статья с газеты и сама статья. При увеличении читается. Инфо в первых двух абзацах.
В общем, я такое и ожидал. Нечитаемый скан, совершенно неидентифицированной газеты. Инфа в 2-х абзацах. человек-муха и то лучше подготовился, в его ссылке хотя бы расписывается в деталях суть законопроекта. Уровень вашей аналитики всё так же ниже канализации. Тот закон ещё не принят. То есть, всё так же, берём минималку ЗП за прошлые периоды и считает по цене метро в будущем.
Хомякоид написав: Місцевим експертам я вже давно не дивуюсь, а те що людина яка живе в Німеччині не може інфо знайти та ще жлобиться 7 євро перевести, це мене дивує. Але тут багато таких, живуть на соціал з бюджету та отримали паспорта завдяки бабусі або прабабусі яку звали Сара Абрамова
За 200 грн. плюсанув.
Да можете свой плюс обратно забрать, но вы выдали будущий законопроект за текущее положение вещей. К тому же, в том законопроекте много условий. Так что, слили вы
Хомякоид написав: Лицевая статья с газеты и сама статья. При увеличении читается. Инфо в первых двух абзацах.
В общем, я такое и ожидал. Нечитаемый скан, совершенно неидентифицированной газеты. Инфа в 2-х абзацах. человек-муха и то лучше подготовился, в его ссылке хотя бы расписывается в деталях суть законопроекта. Уровень вашей аналитики всё так же ниже канализации. Тот закон ещё не принят. То есть, всё так же, берём минималку ЗП за прошлые периоды и считает по цене метро в будущем.
Если вы плохо видите, газет die Zeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Инфо вполне читается. Статья с ребенком на картинке. Действие закона с 01.01.2018. Окончательное утверждение планируется в августе.