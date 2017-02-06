Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ТОП-5 есть Die Welt http://www.welt.de/ (251.228) А тут ссылка на газету die zeit, ну похожее название
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Die Zeit wird unter Journalisten seit langem als eines der deutschsprachigen Leitmedien eingestuft, denen die Funktion zukommt, gesellschaftliche Kommunikation und Öffentlichkeit zu gestalten und zu prägen. # Journalistenumfrage 1993 Jürgen Wilke[7] Journalistenumfrage 2005 Siegfried Weischenberg[8] 1 Der Spiegel (66,7 %) Süddeutsche Zeitung (35 %) 2 Süddeutsche Zeitung (46,6 %) Der Spiegel (34 %) 3 Stern (37,1 %) Frankfurter Allgemeine Zeitung (15 %) 4 Frankfurter Allgemeine Zeitung (36,2 %) Die Zeit (11 %) 5 Die Zeit (34,4 %) Bild (10 %)
Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется.
В ТОП-5 есть Die Welt http://www.welt.de/ (251.228) А тут ссылка на газету die zeit, ну похожее название
Гы. pesikot в "луже" неймётся?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Хомякоид написав: Если вы плохо видите, газет die Zeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Инфо вполне читается. Статья с ребенком на картинке. Действие закона с 01.01.2018. Окончательное утверждение планируется в августе.
Опять, действие закона будет с 01.01.2018, если будет принят. Но он не принят, а вы писали "уже дают", то есть закон уже действует и компенсацию выплачивают. Но нет, закон не принят и даже механизм выплат не прописан. Вот когда примут, тогда можно будет говорить. Указанная газета так же не является ТОП-5 Германии, сколько не искал
Хомякоид написав: Если вы плохо видите, газет die Zeit. https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit Инфо вполне читается. Статья с ребенком на картинке. Действие закона с 01.01.2018. Окончательное утверждение планируется в августе.
Опять, действие закона будет с 01.01.2018, если будет принят. Но он не принят, а вы писали "уже дают", то есть закон уже действует и компенсацию выплачивают. Но нет, закон не принят и даже механизм выплат не прописан. Вот когда примут, тогда можно будет говорить. Указанная газета так же не является ТОП-5 Германии, сколько не искал
Плохо искали, я вам ссылку на немецкоязычную википедию сбрасывал. Немцы пишут как про свершившийся факт, действие закона с 01.01.2018 года. Бесполезный разговор ни о чем прекращаю.
Хомякоид написав: Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется.
Ну как обычно, когда-то было это издание в ТОП-5. А почему не привели мнение издания 1980-х годов ? Уровень аналитик - когда-то была минималка 3200, а стоимость метро будет 8 грн, вот так и считаем. Прошлое и будущее. Вас человек-муха сдал с потрохами своими ссылками про то, как дают 12 тыс ойро на ребёнка Закон не принят, ещё не дают 12 тыс ойро, если примут закон, то будет 1200 в год в течении 10 лет на ребенка. Да и то, на строительство или покупку дома, да и то первого дома, да и то, если не доход на семью не выше 75 000 ойро. Так что, сидите в луже
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 чер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: Немцы пишут как про свершившийся факт, действие закона с 01.01.2018 года. Бесполезный разговор ни о чем прекращаю.
Где немцы это пишут ? Умейте проигрывать достойно. Я безо всяких условий перевёл 200 грн, вы начали ставить условия, или ссылки, или скан. Уже нарушили условие вашей же сделки. Дальше, выдали скан газеты, в которой всё было расплывчато и ничего не понятно. Вас "сдал" человек-муха, который дал ссылки на эту программу, но условия программы явно противоречат вашим словам. Закон не принят, а вот если будет принят, тогда будет действовать с 01.01.2018. Вы опять проявили "чудеса" аналитики уровня канализации.
песiкот, ККЦ,шото толсто набрасуете, до виборiв ще огого... чи Вашому ПАПi дiйсно приснився сон шо вiн картошка?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.