Додано: Пон 04 чер, 2018 20:05

Хомякоид написав: Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется. Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется.

Ну как обычно, когда-то было это издание в ТОП-5. А почему не привели мнение издания 1980-х годов ?Уровень аналитик - когда-то была минималка 3200, а стоимость метро будет 8 грн, вот так и считаем. Прошлое и будущее.Вас человек-муха сдал с потрохами своими ссылками про то, как дают 12 тыс ойро на ребёнкаЗакон не принят, ещё не дают 12 тыс ойро, если примут закон, то будет 1200 в год в течении 10 лет на ребенка. Да и то, на строительство или покупку дома, да и то первого дома, да и то, если не доход на семью не выше 75 000 ойро.Так что, сидите в луже