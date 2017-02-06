RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1263126412651266>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:53

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Зображення

В ТОП-5 есть Die Welt http://www.welt.de/ (251.228)
А тут ссылка на газету die zeit, ну похожее название

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
Die Zeit wird unter Journalisten seit langem als eines der deutschsprachigen Leitmedien eingestuft, denen die Funktion zukommt, gesellschaftliche Kommunikation und Öffentlichkeit zu gestalten und zu prägen.
# Journalistenumfrage 1993
Jürgen Wilke[7] Journalistenumfrage 2005
Siegfried Weischenberg[8]
1 Der Spiegel (66,7 %) Süddeutsche Zeitung (35 %)
2 Süddeutsche Zeitung (46,6 %) Der Spiegel (34 %)
3 Stern (37,1 %) Frankfurter Allgemeine Zeitung (15 %)
4 Frankfurter Allgemeine Zeitung (36,2 %) Die Zeit (11 %)
5 Die Zeit (34,4 %) Bild (10 %)

Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется. :lol:
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 19.09.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:54

  pesikot написав:
  Хомякоид написав:Зображення

В ТОП-5 есть Die Welt http://www.welt.de/ (251.228)
А тут ссылка на газету die zeit, ну похожее название

Гы. pesikot в "луже" неймётся? :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23034
З нами з: 06.08.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 684 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:55

  Хомякоид написав: Если вы плохо видите, газет die Zeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
Инфо вполне читается. Статья с ребенком на картинке.
Действие закона с 01.01.2018.
Окончательное утверждение планируется в августе.

Опять, действие закона будет с 01.01.2018, если будет принят. Но он не принят, а вы писали "уже дают", то есть закон уже действует и компенсацию выплачивают. Но нет, закон не принят и даже механизм выплат не прописан. Вот когда примут, тогда можно будет говорить.
Указанная газета так же не является ТОП-5 Германии, сколько не искал
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 31.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:58

  zahar_ написав:Гы. pesikot в "луже" неймётся? :mrgreen:

Захар, в лужу не пукайте :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 31.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:00

  pesikot написав:
  Хомякоид написав: Если вы плохо видите, газет die Zeit.
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Zeit
Инфо вполне читается. Статья с ребенком на картинке.
Действие закона с 01.01.2018.
Окончательное утверждение планируется в августе.

Опять, действие закона будет с 01.01.2018, если будет принят. Но он не принят, а вы писали "уже дают", то есть закон уже действует и компенсацию выплачивают. Но нет, закон не принят и даже механизм выплат не прописан. Вот когда примут, тогда можно будет говорить.
Указанная газета так же не является ТОП-5 Германии, сколько не искал


Плохо искали, я вам ссылку на немецкоязычную википедию сбрасывал.
Немцы пишут как про свершившийся факт, действие закона с 01.01.2018 года.
Бесполезный разговор ни о чем прекращаю.
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 19.09.14
Подякував: 583 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а наш честнейший полковник то того - спекся

Впервые опубликованы сенсационные документы с личной подписью Гриценко, свидетельствующие о масштабной коррупции экс-министра и его окружения.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/politics/101402 ... kieve.html

зы: герр хомякоид, комментар битте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3689
З нами з: 05.06.16
Подякував: 194 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:05

  Хомякоид написав: Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется. :lol:

Ну как обычно, когда-то было это издание в ТОП-5. А почему не привели мнение издания 1980-х годов ? :)
Уровень аналитик - когда-то была минималка 3200, а стоимость метро будет 8 грн, вот так и считаем. Прошлое и будущее.
Вас человек-муха сдал с потрохами своими ссылками про то, как дают 12 тыс ойро на ребёнка :)
Закон не принят, ещё не дают 12 тыс ойро, если примут закон, то будет 1200 в год в течении 10 лет на ребенка. Да и то, на строительство или покупку дома, да и то первого дома, да и то, если не доход на семью не выше 75 000 ойро.
Так что, сидите в луже :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 чер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 31.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:11

  Хомякоид написав: Немцы пишут как про свершившийся факт, действие закона с 01.01.2018 года.
Бесполезный разговор ни о чем прекращаю.

Где немцы это пишут ?
Умейте проигрывать достойно.
Я безо всяких условий перевёл 200 грн, вы начали ставить условия, или ссылки, или скан.
Уже нарушили условие вашей же сделки.
Дальше, выдали скан газеты, в которой всё было расплывчато и ничего не понятно.
Вас "сдал" человек-муха, который дал ссылки на эту программу, но условия программы явно противоречат вашим словам.
Закон не принят, а вот если будет принят, тогда будет действовать с 01.01.2018.
Вы опять проявили "чудеса" аналитики уровня канализации.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1400
З нами з: 31.08.09
Подякував: 115 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:38

песiкот, ККЦ,шото толсто набрасуете, до виборiв ще огого...
чи Вашому ПАПi дiйсно приснився сон шо вiн картошка?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13965
З нами з: 09.03.14
Подякував: 814 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:39

Зранку безхатченки переживали за ротенберга і океан плазу.
Ларчик відкривається в США. Валять москалів... валять:-)

http://www.forbes.ru/milliardery/362491 ... ekselberga
От Вексельберг.

Там буде і Ротенберг.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12682
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1659 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
  #<1 ... 1263126412651266>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10794 1963483
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 чер, 2018 19:24
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84568
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23930
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6939)
04.06.2018 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.