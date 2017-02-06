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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1263126412651266

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:45

flyman
Ви там гуртом сидiть в калюжi та не думайте, що то - джакузi :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:29

  Первый написав:Зранку безхатченки переживали за ротенберга і океан плазу.
Ларчик відкривається в США. Валять москалів... валять:-)

http://www.forbes.ru/milliardery/362491 ... ekselberga
От Вексельберг.

Там буде і Ротенберг.

Ну, у меня уже вопрос, как там расчеты в долярах за все это будут проводиться. Ротенберги уже в списках. Или они бетховенами оплату возьмут?
airmax78
 
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