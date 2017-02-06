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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:29
Ну, у меня уже вопрос, как там расчеты в долярах за все это будут проводиться. Ротенберги уже в списках. Или они бетховенами оплату возьмут?
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