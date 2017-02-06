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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

а наш честнейший полковник то того - спекся

Впервые опубликованы сенсационные документы с личной подписью Гриценко, свидетельствующие о масштабной коррупции экс-министра и его окружения.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/m/politics/101402 ... kieve.html

зы: герр хомякоид, комментар битте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:05

  Хомякоид написав: Читаем, переводим. Иногда гугл дает неверный перевод для тех кто пользуется. :lol:

Ну как обычно, когда-то было это издание в ТОП-5. А почему не привели мнение издания 1980-х годов ? :)
Уровень аналитик - когда-то была минималка 3200, а стоимость метро будет 8 грн, вот так и считаем. Прошлое и будущее.
Вас человек-муха сдал с потрохами своими ссылками про то, как дают 12 тыс ойро на ребёнка :)
Закон не принят, ещё не дают 12 тыс ойро, если примут закон, то будет 1200 в год в течении 10 лет на ребенка. Да и то, на строительство или покупку дома, да и то первого дома, да и то, если не доход на семью не выше 75 000 ойро.
Так что, сидите в луже :)
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 чер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:11

  Хомякоид написав: Немцы пишут как про свершившийся факт, действие закона с 01.01.2018 года.
Бесполезный разговор ни о чем прекращаю.

Где немцы это пишут ?
Умейте проигрывать достойно.
Я безо всяких условий перевёл 200 грн, вы начали ставить условия, или ссылки, или скан.
Уже нарушили условие вашей же сделки.
Дальше, выдали скан газеты, в которой всё было расплывчато и ничего не понятно.
Вас "сдал" человек-муха, который дал ссылки на эту программу, но условия программы явно противоречат вашим словам.
Закон не принят, а вот если будет принят, тогда будет действовать с 01.01.2018.
Вы опять проявили "чудеса" аналитики уровня канализации.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:39

Зранку безхатченки переживали за ротенберга і океан плазу.
Ларчик відкривається в США. Валять москалів... валять:-)

http://www.forbes.ru/milliardery/362491 ... ekselberga
От Вексельберг.

Там буде і Ротенберг.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:45

flyman
Ви там гуртом сидiть в калюжi та не думайте, що то - джакузi :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 21:29

  Первый написав:Зранку безхатченки переживали за ротенберга і океан плазу.
Ларчик відкривається в США. Валять москалів... валять:-)

http://www.forbes.ru/milliardery/362491 ... ekselberga
От Вексельберг.

Там буде і Ротенберг.

Ну, у меня уже вопрос, как там расчеты в долярах за все это будут проводиться. Ротенберги уже в списках. Или они бетховенами оплату возьмут?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

что то у меня чуйка что скоро рист начнётся....
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 00:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

За этот месяц выкупят первичку. Зря меня не слушаете.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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