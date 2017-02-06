Впервые опубликованы сенсационные документы с личной подписью Гриценко, свидетельствующие о масштабной коррупции экс-министра и его окружения.
Подробности читайте на УНИАН:
зы: герр хомякоид, комментар битте
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:01
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
а наш честнейший полковник то того - спекся
Впервые опубликованы сенсационные документы с личной подписью Гриценко, свидетельствующие о масштабной коррупции экс-министра и его окружения.
Подробности читайте на УНИАН:
зы: герр хомякоид, комментар битте
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:05
Ну как обычно, когда-то было это издание в ТОП-5. А почему не привели мнение издания 1980-х годов ?
Уровень аналитик - когда-то была минималка 3200, а стоимость метро будет 8 грн, вот так и считаем. Прошлое и будущее.
Вас человек-муха сдал с потрохами своими ссылками про то, как дают 12 тыс ойро на ребёнка
Закон не принят, ещё не дают 12 тыс ойро, если примут закон, то будет 1200 в год в течении 10 лет на ребенка. Да и то, на строительство или покупку дома, да и то первого дома, да и то, если не доход на семью не выше 75 000 ойро.
Так что, сидите в луже
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 04 чер, 2018 20:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:11
Где немцы это пишут ?
Умейте проигрывать достойно.
Я безо всяких условий перевёл 200 грн, вы начали ставить условия, или ссылки, или скан.
Уже нарушили условие вашей же сделки.
Дальше, выдали скан газеты, в которой всё было расплывчато и ничего не понятно.
Вас "сдал" человек-муха, который дал ссылки на эту программу, но условия программы явно противоречат вашим словам.
Закон не принят, а вот если будет принят, тогда будет действовать с 01.01.2018.
Вы опять проявили "чудеса" аналитики уровня канализации.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:39
Зранку безхатченки переживали за ротенберга і океан плазу.
Ларчик відкривається в США. Валять москалів... валять:-)
От Вексельберг.
Там буде і Ротенберг.
Всім процвітання!
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:29
Ну, у меня уже вопрос, как там расчеты в долярах за все это будут проводиться. Ротенберги уже в списках. Или они бетховенами оплату возьмут?
Додано: Пон 04 чер, 2018 23:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
что то у меня чуйка что скоро рист начнётся....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 05 чер, 2018 00:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За этот месяц выкупят первичку. Зря меня не слушаете.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 05 чер, 2018 05:33
І хто буде купляти масово первинку??? Населення вимирає та емігрує. Новобуди гальмуються повним ходом. Нікому Кржн й нахрєн не треба. Падає 10 років - ще два роки знеціниться. До речі, рекомендую добре подумати, скільки повинна коштувати квартира в столиці бідної нужденної країни третього світу, в якій щорічно -3% працездатного населення і медіанна ЗП 270 Дол/міс чистими на руки. Фейслесарям - не турбуватись!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 05 чер, 2018 06:11
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