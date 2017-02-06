Мост Метро, который с ноября 1965 года соединяет правый и левый берег Киева, требует срочной реконструкции, поскольку может в любой момент обрушиться. Такое заявление сделал сопроектировщик моста через Днепр Георгий Росновский, сообщает «Громадське радіо».



По его словам, мост должен был прослужить 100 лет, но уже через лет 30 начал вызывать большие опасения, поскольку во время строительства проектировщик и строители допустили грубые ошибки.



«Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали… они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали», — сообщил проектировщик.



Он отметил, что мост может рухнуть в любой момент – «начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам».



«Когда испытывали Мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается», — подчеркивает Росновский.



Проектировщик также сообщил, что капремонт мост не спасет – нужна только полная реконструкция.



«Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы», — заявил он.



При этом Росновский отметил, что все его попытки достучаться до правительства и КМДА не дали результата.