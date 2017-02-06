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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1263126412651266

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 07:43

  airmax78 написав:
  Первый написав:Зранку безхатченки переживали за ротенберга і океан плазу.
Ларчик відкривається в США. Валять москалів... валять:-)

http://www.forbes.ru/milliardery/362491 ... ekselberga
От Вексельберг.

Там буде і Ротенберг.

Ну, у меня уже вопрос, как там расчеты в долярах за все это будут проводиться. Ротенберги уже в списках. Или они бетховенами оплату возьмут?

Чого у Вас питання Я розумію, але чому благополуччя Ротенберг турбує Сержика.... це за межею.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:50

Проектировщик: Мост Метро через Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент

Мост Метро, который с ноября 1965 года соединяет правый и левый берег Киева, требует срочной реконструкции, поскольку может в любой момент обрушиться. Такое заявление сделал сопроектировщик моста через Днепр Георгий Росновский, сообщает «Громадське радіо».

По его словам, мост должен был прослужить 100 лет, но уже через лет 30 начал вызывать большие опасения, поскольку во время строительства проектировщик и строители допустили грубые ошибки.

«Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали… они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали», — сообщил проектировщик.

Он отметил, что мост может рухнуть в любой момент – «начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам».

«Когда испытывали Мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается», — подчеркивает Росновский.

Проектировщик также сообщил, что капремонт мост не спасет – нужна только полная реконструкция.

«Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы», — заявил он.

При этом Росновский отметил, что все его попытки достучаться до правительства и КМДА не дали результата.

https://inforesist.org/georgiy-rosnovskiy-zayavlyaet-chto-kievskiy-most-metro-nado-srochno-rekonstruirovat-novosti-ukrainyi/
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 08:55

  Вкладчик1234 написав:Проектировщик: Мост Метро через Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент

Мост Метро, который с ноября 1965 года соединяет правый и левый берег Киева, требует срочной реконструкции, поскольку может в любой момент обрушиться. Такое заявление сделал сопроектировщик моста через Днепр Георгий Росновский, сообщает «Громадське радіо».

По его словам, мост должен был прослужить 100 лет, но уже через лет 30 начал вызывать большие опасения, поскольку во время строительства проектировщик и строители допустили грубые ошибки.

«Обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали… они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали», — сообщил проектировщик.

Он отметил, что мост может рухнуть в любой момент – «начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам».

«Когда испытывали Мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается», — подчеркивает Росновский.

Проектировщик также сообщил, что капремонт мост не спасет – нужна только полная реконструкция.

«Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы», — заявил он.

При этом Росновский отметил, что все его попытки достучаться до правительства и КМДА не дали результата.

https://inforesist.org/georgiy-rosnovskiy-zayavlyaet-chto-kievskiy-most-metro-nado-srochno-rekonstruirovat-novosti-ukrainyi/

Пока не завалится никто ничего делать не будет.
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:05

  Вкладчик1234 написав:Проектировщик: Мост Метро через Днепр в Киеве может обрушиться в любой момент

Мост Метро, который с ноября 1965 года соединяет правый и левый берег Киева, требует срочной реконструкции, поскольку может в любой момент обрушиться. Такое заявление сделал сопроектировщик моста через Днепр Георгий Росновский, сообщает «Громадське радіо».

По его словам, мост должен был прослужить 100 лет, но уже через лет 30 начал вызывать большие опасения, поскольку во время строительства проектировщик и строители допустили грубые ошибки.


https://inforesist.org/georgiy-rosnovskiy-zayavlyaet-chto-kievskiy-most-metro-nado-srochno-rekonstruirovat-novosti-ukrainyi/


Сам сознался. молодец. Сажать, можно скидку дать на возраст :D Ну если "выключить" мост метро, про троещенский можно просто забыть, а еще лучше разобрать и сдать в металлолом.
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