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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1264126512661267

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:45

Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский

5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:49

  Эгоист написав:Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский

5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Эгоист написав:Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский

5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.


эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:але чому благополуччя Ротенберг турбує Сержика.... це за межею.

Что пьёте с утра и почему так много?????
Блин, качество оператора учётки Первый-катастрофически удручающее. В Вашей конторе резко упал бюджет на оплату троллей?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:04

  Serg-ik написав:
  Первый написав:але чому благополуччя Ротенберг турбує Сержика.... це за межею.

Что пьёте с утра и почему так много?????
Блин, качество оператора учётки Первый-катастрофически удручающее. В Вашей конторе резко упал бюджет на оплату троллей?

жизнь перестала быть розовоочковой
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:23

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:

Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.


эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню[/quote]

смешные вы хлопцы :mrgreen:
вот к чему весь этот наброс подводит:
"По словам Росновского, капремонт моста не поможет, нужна реконструкция.
Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект..."
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Тобто медіанна укро-ЗП на руки 280 дол/міс.
Єгиптоси і мозамбікці - дико заздрять!!!


Жестокий удар тряпкой с запахом по шелковистой шее рожевоокуларников.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:05

  Frant написав:Який прогрес!!!
Рожевоокулярники танцюють з радощів!!!
Ну, заживемо скоро!!!

"Середня зарплата в Україні в квітні виросла до 324 дол., це +30% за рік. В гривнях середня зарплата в квітні склала 8480 грн, це +27,35% за рік."

http://uainfo.org/blognews/1528181040-y ... afika.html

P.S. Дані по ЗП - до оподаткування.
Тобто медіанна укро-ЗП на руки 280 дол/міс. :oops:
Єгиптоси і мозамбікці - дико заздрять!!!

Тема про киевские прелести а вы всю страну обобщаете вместе с серой зоной и всякими заж0пьями типа захолустья нашей Днепровской, Кировоградской и пусть Николаевской областей. А там может со своим огородом, двумя кабанчиками на выкорме и десятком кур в сарайке зарплата и в 150у.е. роскошью считается. А дом приличный как Флайменовское бомбоубежище стоит. Есть данные по медианной, средней и прочих зарплатах в 2010-09г.г.?
барабашов
 
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