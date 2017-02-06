Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист написав:Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.
Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.
Эгоист написав:Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.
Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.
эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.
эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню[/quote]
смешные вы хлопцы вот к чему весь этот наброс подводит: "По словам Росновского, капремонт моста не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект..."
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
P.S. Дані по ЗП - до оподаткування. Тобто медіанна укро-ЗП на руки 280 дол/міс. Єгиптоси і мозамбікці - дико заздрять!!!
Тема про киевские прелести а вы всю страну обобщаете вместе с серой зоной и всякими заж0пьями типа захолустья нашей Днепровской, Кировоградской и пусть Николаевской областей. А там может со своим огородом, двумя кабанчиками на выкорме и десятком кур в сарайке зарплата и в 150у.е. роскошью считается. А дом приличный как Флайменовское бомбоубежище стоит. Есть данные по медианной, средней и прочих зарплатах в 2010-09г.г.?