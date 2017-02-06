Додано: Вів 05 чер, 2018 11:23

kingkongovets написав: airmax78 написав:

Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз. Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.

По словам Росновского, капремонт моста не поможет, нужна реконструкция

Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект

эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню[/quote]смешные вы хлопцывот к чему весь этот наброс подводит:..."