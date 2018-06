Додано: Вів 05 чер, 2018 10:51

airmax78 написав: Эгоист написав: Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский



5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня, как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения. "Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было – ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз. Это капец - срочная эвакуация с левого берега. Цены на Риверстоун, Севен и Автограф стремительным домкратом вниз.



эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню эту шнягу раз в 2-3 года раскручивают сколько себя помню

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.