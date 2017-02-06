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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1265126612671268

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:39

  Puente написав:Ха - та он Будівельник шукає собі робітників без особливих знань та вмінь на 25 грн за годину чистими офіційно . Знайти , правда , не може ...

Будивельнык ищет народ в районе Львова, а там за ЗП 25 грн в час и фейс могут начистить. Он бы еще границу переехал и в Польше поискал
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:42

  Frant написав:
  барабашов написав:а вы всю страну обобщаете

Безумовно)))
Якщо в Києві медіанна ЗП 450 дол/міс, а по Україні 280 дол/міс, то за 100 км від Києва ЗП мусить бути 150 дол/міс. Проте не всі вірять)))

"Професор" як завжди демострує незнання і арифметики, і географії, та й незнання середніх величин.
Київ у вибірці формує близько 10%. Відповідно і його "вага" у середньозваженій. Вплив на медіяну ще менший
Якщо у Києві умовно 450, в середньому по Україні 280, то це в принципі зовсім не означає, що десь має бути 150 (хоча й не виключає цього), варіантів безліч, це може означати і що всюди "не_в_Києві" по 235, або наприклад що 1/8 населення в середньому заробляє 450, 1/4 - 300, ще 1/4 - 250, і нижні 3/8 - 230
(І медіяна в даному випадку - 250)
І не відстань до Києва визначає доходи
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:58

  Vlad442 написав:
  Чукча2 написав:
  Frant написав:Тобто медіанна укро-ЗП на руки 280 дол/міс.
Єгиптоси і мозамбікці - дико заздрять!!!


Жестокий удар тряпкой с запахом по шелковистой шее рожевоокуларников.

Если брать зарплаты по Украине, то нужно брать и цены недвижимости по Украине.
Если один член семьи будет откладывать свою среднюю зарплату, то за год он сможет купить хрущ в центре не крайний этаж
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodaetsy ... ad87e3854d
Кто сказал, что в Украине дорогое жилье?

Чому тоді не скупляєте стояки квартир в Покрові (Орджонікідзе)? Вона ж дуже недооцінена! :mrgreen:

Доречі, Ваша теорія терпить крах, Ви казали що моя купівельна можливість буде падати, і я нічого не зможу купити, але тут пишуть, що київська нерухомість подешевшала на 9%
https://news.finance.ua/ua/news/-/42752 ... ym-lyudyam
При цьому, за словами віце-президента Ліги експертів України Андрія Гусельнікова, в минулому році ціни у валюті на квартири на вторинному ринку впали в середньому на 9%. В цьому році, можливо, буде спад на рівні 5%, якщо не буде форс-мажорів.

Мої втрати заощаджень за 2017 десь 5%. Тобто я можу купити більше/краще нерухомості, ніж на початку 2017 року.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:33

  Puente написав:Ха - та он Будівельник шукає собі робітників без особливих знань та вмінь на 25 грн за годину чистими офіційно . Знайти , правда , не може ...

Тобто на 4500 грн/міс (173 дол/міс) бідолашний Будівельник не може знайти будівельників???? Як сумно!!! :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ща в ВРУ, не чуваки, таки Новопечерский Мордор будет по 1500.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:37

  Faceless написав:Якщо у Києві умовно 450, в середньому по Україні 280, то це в принципі зовсім не означає, що десь має бути 150


Фейслес, рекомендую вам знову проглянути підручник з арифметики за 2-3 класи. І освіжити базові знання)))

  Faceless написав:І не відстань до Києва визначає доходи

Фейцлец, не смішить людей!
Ви взагалі коли небудь бачили, як росте картопля чи помідори?
І далі великої окружної дороги - коли були останній раз?
100 років назад???
У вас немає жодного уявлення, як живуть люди в провінції.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 чер, 2018 13:40, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 13:38

  Оранжевый-хит сезона написав:Ща в ВРУ, не чуваки, таки Новопечерский Мордор будет по 1500.

Откуда внезапное прозрение? Неужели получил там в морду от охраны какого-нибудь "богоизбранного" депутата? :mrgreen:
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