Будивельнык ищет народ в районе Львова, а там за ЗП 25 грн в час и фейс могут начистить. Он бы еще границу переехал и в Польше поискал
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:39
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:42
"Професор" як завжди демострує незнання і арифметики, і географії, та й незнання середніх величин.
Київ у вибірці формує близько 10%. Відповідно і його "вага" у середньозваженій. Вплив на медіяну ще менший
Якщо у Києві умовно 450, в середньому по Україні 280, то це в принципі зовсім не означає, що десь має бути 150 (хоча й не виключає цього), варіантів безліч, це може означати і що всюди "не_в_Києві" по 235, або наприклад що 1/8 населення в середньому заробляє 450, 1/4 - 300, ще 1/4 - 250, і нижні 3/8 - 230
(І медіяна в даному випадку - 250)
І не відстань до Києва визначає доходи
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 05 чер, 2018 12:58
Чому тоді не скупляєте стояки квартир в Покрові (Орджонікідзе)? Вона ж дуже недооцінена!
Доречі, Ваша теорія терпить крах, Ви казали що моя купівельна можливість буде падати, і я нічого не зможу купити, але тут пишуть, що київська нерухомість подешевшала на 9%
https://news.finance.ua/ua/news/-/42752 ... ym-lyudyam
Мої втрати заощаджень за 2017 десь 5%. Тобто я можу купити більше/краще нерухомості, ніж на початку 2017 року.
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:33
Тобто на 4500 грн/міс (173 дол/міс) бідолашний Будівельник не може знайти будівельників???? Як сумно!!!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ща в ВРУ, не чуваки, таки Новопечерский Мордор будет по 1500.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:37
Фейслес, рекомендую вам знову проглянути підручник з арифметики за 2-3 класи. І освіжити базові знання)))
Фейцлец, не смішить людей!
Ви взагалі коли небудь бачили, як росте картопля чи помідори?
І далі великої окружної дороги - коли були останній раз?
100 років назад???
У вас немає жодного уявлення, як живуть люди в провінції.
Востаннє редагувалось Frant в Вів 05 чер, 2018 13:40, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Вів 05 чер, 2018 13:38
Откуда внезапное прозрение? Неужели получил там в морду от охраны какого-нибудь "богоизбранного" депутата?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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