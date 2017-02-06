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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1267126812691270>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:41

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Ща в ВРУ, не чуваки, таки Новопечерский Мордор будет по 1500.

Это без вариантов. Опять же, в 5 минутах езды подрастает мощнейший конкурент со своей отличной инфраструктурой, с меньшей плотностью застройки и этажностью и видом на зеленое лысогорское море, а не в окна соседу, и при этом с прайсом в 1/4 от прайса Новолипок. Цена Новолипок держится на соплях и понтах.


Это что?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Mazay256 написав:Это что?

Оранж , без вариантов)))
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Mazay256 написав:
Это что?


экскурсия по лысой горе, рекомендую

https://www.facebook.com/citykiev/posts/968977253277241

«Приглашаем Вас прогуляться по знаменитой Лысой горе. Это уникальное природное, мистическое и историческое урочище. По мнению так называемых “экстрасенсов” тут находятся мощные геопатогенные разломы, через которые выплескивается аномальная энергия, и этим объясняется "дурная" слава горы. Если не брать во внимание такого рода байки и легенды, в первую очередь - это уникальный природно-ландшафтный парк, где сохранилась нетронутая человеком растительность. Тут достаточно богатая фауна, представленная видами, занесенными в Красную Книгу Украины, как те, что находятся в процессе вымирания.

Когда-то на горе располагался Лысогорский форт, мощные валы и мрачные потерны которого до сих пор будоражат воображение посетителей. Это сооружение поставило точку в многовековой эпопее по сооружению Киево-Печерской крепости. После того, как форт в конце 19-го столетия утратил свое боевое значение, тут содержали политических преступников. Здесь же и приводили в исполнение приговоры. На месте виселиц и по сей день располагается радиоцентр, который находится под грифом секретности. В процессе экскурсии мы и выясним, что, правда, а что вымысел в многовековой истории знаменитой Лысой Горы!

Откройте для себя непознанные тайны Лысой горы!»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.
https://korrespondent.net/city/kiev/397 ... stut-na-50
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

50%[/
  Чукча2 написав:Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.

Это не болезненно для кошельков. 100-200 грн переплаты будет на семью. Другое дело, что отопление будет +50-60%. Это посерьёзнее для семейного бюджета.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:28

Фигею от цен и стоимость труда в Украине
Подшить брюки дешевле 350 грн не нашёл. Работы на 10 минут.
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:28

  kingkongovets написав:
Хомякоид написав:...
Закон не принят, было обьявлено коалицией в Бундестаге про поддержку этой программы и утверждена дата действия закона 01.01.2018 года.
...
Вы получили за 200 гривен всю инфу про этот законопроект, так что сидите радостно и не булькайте.


какой жидкий и позорный слив)
гриценко-стайл, хули


закончили с этим студентом? Читает что-то между строк, наверное и немецкий не выучил толком, и загоняет...

Просто противно натыкаться на непиятную фотографию (не человека а микромимика, и ракурс) и постоянные измышления!

блин, руки надо помыть после него...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:40

X-Fresh Ржунимагу. 200 метров от Крещатика?
50 грн в прошлом году.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:42

То было в прошлом, ты сейчас что то за 50 грн найди)
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 16:48

X-Fresh и даже искать не надо. Просто зайду туда же, куда в прошлом году ходил
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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