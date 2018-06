Додано: Вів 05 чер, 2018 15:01

Mazay256 написав:

Это что?



экскурсия по лысой горе, рекомендую



«Приглашаем Вас прогуляться по знаменитой Лысой горе. Это уникальное природное, мистическое и историческое урочище. По мнению так называемых “экстрасенсов” тут находятся мощные геопатогенные разломы, через которые выплескивается аномальная энергия, и этим объясняется "дурная" слава горы. Если не брать во внимание такого рода байки и легенды, в первую очередь - это уникальный природно-ландшафтный парк, где сохранилась нетронутая человеком растительность. Тут достаточно богатая фауна, представленная видами, занесенными в Красную Книгу Украины, как те, что находятся в процессе вымирания.



Когда-то на горе располагался Лысогорский форт, мощные валы и мрачные потерны которого до сих пор будоражат воображение посетителей. Это сооружение поставило точку в многовековой эпопее по сооружению Киево-Печерской крепости. После того, как форт в конце 19-го столетия утратил свое боевое значение, тут содержали политических преступников. Здесь же и приводили в исполнение приговоры. На месте виселиц и по сей день располагается радиоцентр, который находится под грифом секретности. В процессе экскурсии мы и выясним, что, правда, а что вымысел в многовековой истории знаменитой Лысой Горы!



