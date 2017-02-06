Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:Ща в ВРУ, не чуваки, таки Новопечерский Мордор будет по 1500.
Это без вариантов. Опять же, в 5 минутах езды подрастает мощнейший конкурент со своей отличной инфраструктурой, с меньшей плотностью застройки и этажностью и видом на зеленое лысогорское море, а не в окна соседу, и при этом с прайсом в 1/4 от прайса Новолипок. Цена Новолипок держится на соплях и понтах.
«Приглашаем Вас прогуляться по знаменитой Лысой горе. Это уникальное природное, мистическое и историческое урочище. По мнению так называемых “экстрасенсов” тут находятся мощные геопатогенные разломы, через которые выплескивается аномальная энергия, и этим объясняется "дурная" слава горы. Если не брать во внимание такого рода байки и легенды, в первую очередь - это уникальный природно-ландшафтный парк, где сохранилась нетронутая человеком растительность. Тут достаточно богатая фауна, представленная видами, занесенными в Красную Книгу Украины, как те, что находятся в процессе вымирания.
Когда-то на горе располагался Лысогорский форт, мощные валы и мрачные потерны которого до сих пор будоражат воображение посетителей. Это сооружение поставило точку в многовековой эпопее по сооружению Киево-Печерской крепости. После того, как форт в конце 19-го столетия утратил свое боевое значение, тут содержали политических преступников. Здесь же и приводили в исполнение приговоры. На месте виселиц и по сей день располагается радиоцентр, который находится под грифом секретности. В процессе экскурсии мы и выясним, что, правда, а что вымысел в многовековой истории знаменитой Лысой Горы!
Откройте для себя непознанные тайны Лысой горы!»
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Хомякоид написав:... Закон не принят, было обьявлено коалицией в Бундестаге про поддержку этой программы и утверждена дата действия закона 01.01.2018 года. ... Вы получили за 200 гривен всю инфу про этот законопроект, так что сидите радостно и не булькайте.
какой жидкий и позорный слив) гриценко-стайл, хули
закончили с этим студентом? Читает что-то между строк, наверное и немецкий не выучил толком, и загоняет...
Просто противно натыкаться на непиятную фотографию (не человека а микромимика, и ракурс) и постоянные измышления!