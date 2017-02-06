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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:07
X-Fresh написав:То было в прошлом, ты сейчас что то за 50 грн найди)
поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь
а в модных ателье да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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