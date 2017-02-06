X-Fresh написав:То было в прошлом, ты сейчас что то за 50 грн найди)
поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь)
а в модных ателье да
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:07
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь)
а в модных ателье да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:49
зрадодрочеры, угомонитесь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:53
1000 літрів з доставкою в квартиру від водоканала та водовідведенням = 6 літрів баклажки моршинської без доставки.
Можна відрами з десни носити.
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:59
Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.[/quote]
тока хьюм в печали(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:12
нема дурних
главное оружие рашистов - ложь
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