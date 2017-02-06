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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1267126812691270

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

X-Fresh написав:То было в прошлом, ты сейчас что то за 50 грн найди)


поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь)
а в модных ателье да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:49

  Serg-ik написав:50%[/
  Чукча2 написав:Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.

Это не болезненно для кошельков. 100-200 грн переплаты будет на семью. Другое дело, что отопление будет +50-60%. Это посерьёзнее для семейного бюджета.


зрадодрочеры, угомонитесь!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:53

  Чукча2 написав:Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.
https://korrespondent.net/city/kiev/397 ... stut-na-50

1000 літрів з доставкою в квартиру від водоканала та водовідведенням = 6 літрів баклажки моршинської без доставки.
Можна відрами з десни носити.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 17:59

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:50%[/
  Чукча2 написав:Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.

Это не болезненно для кошельков. 100-200 грн переплаты будет на семью. Другое дело, что отопление будет +50-60%. Это посерьёзнее для семейного бюджета.


зрадодрочеры, угомонитесь!

Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Первый написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:50%[/[quote="4380731:Чукча2"]Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.

Это не болезненно для кошельков. 100-200 грн переплаты будет на семью. Другое дело, что отопление будет +50-60%. Это посерьёзнее для семейного бюджета.


зрадодрочеры, угомонитесь!

Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.[/quote]

тока хьюм в печали(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 18:12

  Первый написав:Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.


нема дурних :mrgreen:
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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