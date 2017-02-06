X-Fresh написав:То было в прошлом, ты сейчас что то за 50 грн найди)
поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь)
а в модных ателье да
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:07
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь)
а в модных ателье да
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:53
1000 літрів з доставкою в квартиру від водоканала та водовідведенням = 6 літрів баклажки моршинської без доставки.
Можна відрами з десни носити.
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 чер, 2018 17:59
Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тока хьюм в печали(
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 05 чер, 2018 18:12
нема дурних
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 05 чер, 2018 19:12
Скільки можна терпіти цього кличка? 1000 літрів води можливо буде в 2019 як 80% вартості чашки лате з собою.
Краще до мамки в хацапетовку. Там і мера можна вибрати. І буде евіан по 10 грн за 1000 літрів.
Доколе?????
Зїзжає - дешевшає - кличко недоотримує! Громадянська позиція в дії!
Востаннє редагувалось Первый в Вів 05 чер, 2018 19:37, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Додано: Вів 05 чер, 2018 19:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 05 чер, 2018 19:35
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:37
Ціни на будівництво в цьому році зросли на 25%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42757 ... a-chetvert
З однієї сторони ціни на будівництво зростають,з іншої - в Києві великий навіс квартир,які продаються,тому ціни на них продовжують поволі знижуватись.
|