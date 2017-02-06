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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1268126912701271

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 883
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
82
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
186
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
138
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
31
Ціна
19%
164
Якість будівництва
16%
137
Всього голосів : 883
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Что тут нового? А то я успел машину купить, на конференцию съездить, набрать три кило веса.

Забеременел? :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:38

  tea написав:Ціни на будівництво в цьому році зросли на 25%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42757 ... a-chetvert
З однієї сторони ціни на будівництво зростають,з іншої - в Києві великий навіс квартир,які продаються,тому ціни на них продовжують поволі знижуватись.

Вся статистика отлично работает, пока не ставишь себе конкретную задачу: купить квартиру "такую как надо" по адекватной цене. И тут выясняется, что "такое как надо" стоит пипец как дорого и ни в какую статистику не укладывается. А то, что по статистике - так оно нах не надо. Ситуация а-ля Серж.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ain.ua/special/kuda-investirovat/

Ой не к добру весь этот ажиотаж вокруг покупки недвижимости как инвестиция каждым сапожником...
Loft
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:44

  Loft написав:https://ain.ua/special/kuda-investirovat/

Ой не к добру весь этот ажиотаж вокруг покупки недвижимости как инвестиция каждым сапожником...

Да это банальная реклама Стандард 1 за дурные деньги.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:03

  airmax78 написав:
  Loft написав:https://ain.ua/special/kuda-investirovat/

Ой не к добру весь этот ажиотаж вокруг покупки недвижимости как инвестиция каждым сапожником...

Да это банальная реклама Стандард 1 за дурные деньги.


вот именно, совсем за дурачков нас уже держат
покупать надо в одессе и ливерпуле - это ж ясно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:05

  airmax78 написав:Вся статистика отлично работает, пока не ставишь себе конкретную задачу: купить квартиру "такую как надо" по адекватной цене. И тут выясняется, что "такое как надо" стоит пипец как дорого и ни в какую статистику не укладывается. А то, что по статистике - так оно нах не надо.

так обычно бывает, когда денег на "такую как надо" банально не хватает.
потому и ставишь себе заведомо невыполнимую задачу.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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