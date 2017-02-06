Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Вся статистика отлично работает, пока не ставишь себе конкретную задачу: купить квартиру "такую как надо" по адекватной цене. И тут выясняется, что "такое как надо" стоит пипец как дорого и ни в какую статистику не укладывается. А то, что по статистике - так оно нах не надо. Ситуация а-ля Серж.
airmax78 написав:Вся статистика отлично работает, пока не ставишь себе конкретную задачу: купить квартиру "такую как надо" по адекватной цене. И тут выясняется, что "такое как надо" стоит пипец как дорого и ни в какую статистику не укладывается. А то, что по статистике - так оно нах не надо.
так обычно бывает, когда денег на "такую как надо" банально не хватает. потому и ставишь себе заведомо невыполнимую задачу.