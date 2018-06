Додано: Вів 05 чер, 2018 22:03

airmax78 написав: Loft написав: https://ain.ua/special/kuda-investirovat/



Ой не к добру весь этот ажиотаж вокруг покупки недвижимости как инвестиция каждым сапожником... https://ain.ua/special/kuda-investirovat/

Да это банальная реклама Стандард 1 за дурные деньги.



вот именно, совсем за дурачков нас уже держат

вот именно, совсем за дурачков нас уже держат

покупать надо в одессе и ливерпуле - это ж ясно

