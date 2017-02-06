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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1269127012711272

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 888
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
83
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
187
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
139
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
165
Якість будівництва
15%
137
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...О чем это говорит?

что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Верно подмечено о росте хотелок. Тарян за пуповые квартиры в рт хотел 1,5 куе за квадрат с довольно высокой готовностью. Теперь укрбуд на 0 этаже хочет 2100.

На сколько Я понял хрущ клиент не хотел никогда.
Провидец
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.02.18
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