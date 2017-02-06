Верно подмечено о росте хотелок. Тарян за пуповые квартиры в рт хотел 1,5 куе за квадрат с довольно высокой готовностью. Теперь укрбуд на 0 этаже хочет 2100.
На сколько Я понял хрущ клиент не хотел никогда.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 07:03
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Верно подмечено о росте хотелок. Тарян за пуповые квартиры в рт хотел 1,5 куе за квадрат с довольно высокой готовностью. Теперь укрбуд на 0 этаже хочет 2100.
На сколько Я понял хрущ клиент не хотел никогда.
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