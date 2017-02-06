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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12701271127212731274>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 888
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
83
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
187
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
139
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
165
Якість будівництва
15%
137
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:03

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...О чем это говорит?

что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Верно подмечено о росте хотелок. Тарян за пуповые квартиры в рт хотел 1,5 куе за квадрат с довольно высокой готовностью. Теперь укрбуд на 0 этаже хочет 2100.

На сколько Я понял хрущ клиент не хотел никогда.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:24

  Оранжевый-хит сезона написав:думаю через 2-3 недели Домик начнёт рост рисовать, бомбер тоже

А потім знову падіння)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:30

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...О чем это говорит?

что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 06 чер, 2018 07:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:30

  Оранжевый-хит сезона написав:думаю через 2-3 недели Домик начнёт рост рисовать, бомбер тоже

На Бомбері з початку року спостерігалось падіння цін.І це при тих умовах,що ціни там зазначені в доларах і сам курс гривні укріпився на 10%,з 28.60 до 26.00.
В другій половині року буде девальвація,тому очікувати зростання цін у доларах можуть тільки найзатятіші оптимісти.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:40

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...О чем это говорит?

что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.

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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:02

  Serg-ik написав:50%[/
  Чукча2 написав:Тарифы на воду в Киеве вырастут на 50%.

Это не болезненно для кошельков. 100-200 грн переплаты будет на семью. Другое дело, что отопление будет +50-60%. Это посерьёзнее для семейного бюджета.
а ще покращення:
проїзд з середині липня подорожчає в Києві міським транспортом,
Укрзалізниця вже підняла ціну на пас. квитки,
булочка "Малятко" вже не 6 грн, а 6.44грн в Екомаркеті...
одне покращення за другим... суцільні перемоги..
цікаво, яку інфляцію намалює Держстат і НБУ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:07

  BIGor написав:
  tea написав:Ціни на будівництво в цьому році зросли на 25%.
https://news.finance.ua/ru/news/-/42757 ... a-chetvert
З однієї сторони ціни на будівництво зростають,з іншої - в Києві великий навіс квартир,які продаються,тому ціни на них продовжують поволі знижуватись.

І яка доля новобудов в цьому році з усїєі кількості квартир в Києві? 2%? 1%? чи 0,5%?
  Оранжевый-хит сезона написав:думаю через 2-3 недели Домик начнёт рост рисовать, бомбер тоже

Какие фундаментальные факторы сего действа?

https://ain.ua/special/kuda-investirovat/
Цены на квадратный метр в новостройках стабильны. :shock: По данным ЛУН, цена за квадратный метр в апреле этого года составила 22 000 грн — это на 500 гр'nн меньше, чем в апреле прошлого :shock: :shock: года. В то же время увеличилась минимальная стоимость «квадрата» — с 14 900 до 15 500 ( :x це в Оранжу чи гдэ?).

Тобто, я минулого року поклав в грн депо під 15..20%, і це виявилося краще, чим "інвестиція" в недобуд неохруща :P
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:13

  Первый написав:
  trololo написав:
  Первый написав:Чому? Вода по 23 і умовний Сержик їде в хацапетовку коровам хвости крутити. Там житло є. Тут звільняється. Оренда вниз. Вартість квартир вниз. Всі в шоколаді.


нема дурних :mrgreen:


Скільки можна терпіти цього кличка? 1000 літрів води можливо буде в 2019 як 80% вартості чашки лате з собою.
Краще до мамки в хацапетовку.
Зїзжає - дешевшає - кличко недоотримує! Громадянська позиція в дії!

Реально, сколько можно терпеть поддельного Первого? Верните настоящего.
Думаю, что предыдущий троль сообразил бы, что уменьшение количества потребляемой воды привело бы к банальному росту тарифа за кубометр.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:22

  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:...О чем это говорит?

что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.


линия дорогожи- шулявка-чоколовка - это сильно далеко от центра? допустим, все остальное есть и даже больше?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:думаю через 2-3 недели Домик начнёт рост рисовать, бомбер тоже

Какие фундаментальные факторы сего действа?


Открытие сезона загона в бетон :). А потом в начале года "коррекция статистики"
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