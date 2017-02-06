Верно подмечено о росте хотелок. Тарян за пуповые квартиры в рт хотел 1,5 куе за квадрат с довольно высокой готовностью. Теперь укрбуд на 0 этаже хочет 2100.
На сколько Я понял хрущ клиент не хотел никогда.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:03
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Верно подмечено о росте хотелок. Тарян за пуповые квартиры в рт хотел 1,5 куе за квадрат с довольно высокой готовностью. Теперь укрбуд на 0 этаже хочет 2100.
На сколько Я понял хрущ клиент не хотел никогда.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:24
А потім знову падіння)))
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:30
Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 06 чер, 2018 07:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:30
На Бомбері з початку року спостерігалось падіння цін.І це при тих умовах,що ціни там зазначені в доларах і сам курс гривні укріпився на 10%,з 28.60 до 26.00.
В другій половині року буде девальвація,тому очікувати зростання цін у доларах можуть тільки найзатятіші оптимісти.
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:40
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:02
а ще покращення:
проїзд з середині липня подорожчає в Києві міським транспортом,
Укрзалізниця вже підняла ціну на пас. квитки,
булочка "Малятко" вже не 6 грн, а 6.44грн в Екомаркеті...
одне покращення за другим... суцільні перемоги..
цікаво, яку інфляцію намалює Держстат і НБУ...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:07
Цены на квадратный метр в новостройках стабильны. По данным ЛУН, цена за квадратный метр в апреле этого года составила 22 000 грн — это на 500 гр'nн меньше, чем в апреле прошлого года. В то же время увеличилась минимальная стоимость «квадрата» — с 14 900 до 15 500 ( це в Оранжу чи гдэ?).
Тобто, я минулого року поклав в грн депо під 15..20%, і це виявилося краще, чим "інвестиція" в недобуд неохруща
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:13
Реально, сколько можно терпеть поддельного Первого? Верните настоящего.
Думаю, что предыдущий троль сообразил бы, что уменьшение количества потребляемой воды привело бы к банальному росту тарифа за кубометр.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:22
линия дорогожи- шулявка-чоколовка - это сильно далеко от центра? допустим, все остальное есть и даже больше?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Сер 06 чер, 2018 08:36
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