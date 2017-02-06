Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Yuri_T написав:что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.
Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.
линия дорогожи- шулявка-чоколовка - это сильно далеко от центра? допустим, все остальное есть и даже больше?
Далекова-то. Но там только Кристалл-Парк подходит под критерии. Ходил вокруг него, смотрел. Нравится. Местами - очень. Но далеко. И немного шумнова-то. И в секциях дальше от дороги ниже 7го этажа темно из-за деревьев. Ну и дорогова-то как для такого удаленного от центра места. Но все-равно, каждый раз когда там проезжаю - засматриваюсь.
Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют. Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое?
Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют. Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое?
ну вряд ли имеется ввиду, что каждый может туда с жестяным сборным мангалом и пакетом углей ресторан наверное
Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют. Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое?
Берите лучше Траян Тауэр. Там цены подразумевают не только шашлычок на даху, а еще и жарку Мальвин прямо на ресепшене. Олл Инклюзив, как говорится.
Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют. Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое?
ну вряд ли имеется ввиду, что каждый может туда с жестяным сборным мангалом и пакетом углей ресторан наверное
в 2019-2021 в Украине надо будет платить внешние долги, думаю что депозит в UAH/USD будет приносить 40%/15% годовых. В итоге ЕСЛИ сдача будет 5-6% в случаем случае (плюс/минус, если ремонт, удачные квантиранты и т.д.), а депо 40%/15%.
цена на квартиру может взлететь, но застройщики тоже не дураки они начнет строить еще больше. А не факт что цена подорожает резко в 2-4 раза, но подорожать может в течении 5-15 лет
Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют. Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое?
Берите лучше Траян Тауэр. Там цены подразумевают не только шашлычок на даху, а еще и жарку Мальвин прямо на ресепшене. Олл Инклюзив, как говорится.
proftpd66 написав:в 2019-2021 в Украине надо будет платить внешние долги, думаю что депозит в UAH/USD будет приносить 40%/15% годовых. В итоге ЕСЛИ сдача будет 5-6% в случаем случае (плюс/минус, если ремонт, удачные квантиранты и т.д.), а депо 40%/15%.
цена на квартиру может взлететь, но застройщики тоже не дураки они начнет строить еще больше. А не факт что цена подорожает резко в 2-4 раза, но подорожать может в течении 5-15 лет
Вроде бы не пятница. 40%/15% , цены на квартиры взлетят