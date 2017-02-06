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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1271127212731274>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 888
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
83
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
187
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
139
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
165
Якість будівництва
15%
137
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:38

  trololo написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.


линия дорогожи- шулявка-чоколовка - это сильно далеко от центра? допустим, все остальное есть и даже больше?

Далекова-то. Но там только Кристалл-Парк подходит под критерии. Ходил вокруг него, смотрел. Нравится. Местами - очень. Но далеко. И немного шумнова-то. И в секциях дальше от дороги ниже 7го этажа темно из-за деревьев. Ну и дорогова-то как для такого удаленного от центра места. Но все-равно, каждый раз когда там проезжаю - засматриваюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:41

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Yuri_T написав:что темпы роста хотелки опережают темпы роста доходов/накопления.

Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.

Ambassador

Хороший дом, но это для "креативного класса"(с). Для офисного планктона можно что-то подешевле.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:57

Где в Киеве рагулей нет? (с)

Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют.
Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое? :(
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 08:59

  Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют.
Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое? :(


ну вряд ли имеется ввиду, что каждый может туда с жестяным сборным мангалом и пакетом углей :) ресторан наверное
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:00

  trololo написав:
  airmax78 написав:Та не, хотелки +/- на одном уровне: близко к центру, модный моп, керамогранит, 3м. Ну, пожалуй еще жесткая УК от Застройщика.


линия дорогожи- шулявка-чоколовка - это сильно далеко от центра? допустим, все остальное есть и даже больше?

Кристал парк? Что еще?

Зи. Ти де квартиру 80 квадратів купив за 5 лямів, на шулявці? :shock: :shock: :shock:

Це попадос на гроші. Ще одного такого буде знайти важко.

Потім історії пишуть купив за 200, не може продати і за 150...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:02

  Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют.
Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое? :(

Берите лучше Траян Тауэр. Там цены подразумевают не только шашлычок на даху, а еще и жарку Мальвин прямо на ресепшене. Олл Инклюзив, как говорится.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:04

  trololo написав:
  Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют.
Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое? :(


ну вряд ли имеется ввиду, что каждый может туда с жестяным сборным мангалом и пакетом углей :) ресторан наверное

Судя по промо, мангал будет стационарный, а в остальном - таки да, шашлычки "ля ностяльжи"! )
http://tetrishall.com.ua/complex/baseyn ... -na-dakhu/
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:06

в 2019-2021 в Украине надо будет платить внешние долги, думаю что депозит в UAH/USD будет приносить 40%/15% годовых. В итоге ЕСЛИ сдача будет 5-6% в случаем случае (плюс/минус, если ремонт, удачные квантиранты и т.д.), а депо 40%/15%.

цена на квартиру может взлететь, но застройщики тоже не дураки они начнет строить еще больше. А не факт что цена подорожает резко в 2-4 раза, но подорожать может в течении 5-15 лет
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:11

  antey1969 написав:
  Рыба-сом написав:Помню, что когда кто-то в теме начал пророчить шашлычки на террасе в достроенном городе мечты «Рыбальском», Эйрмакс заявил, что ничего такого не будет, ибо ЦА там – не рагульё, и ОСББ таких утопит в Днепре, если посмеют.
Теперь вот вижу рекламу «Тетриса»: «Твій барбекю на даху» - это чё, там ЦА – оно вот это самое? :(

Берите лучше Траян Тауэр. Там цены подразумевают не только шашлычок на даху, а еще и жарку Мальвин прямо на ресепшене. Олл Инклюзив, как говорится.

Плохо коли залишається тільки "А поговорить"...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:14

  proftpd66 написав:в 2019-2021 в Украине надо будет платить внешние долги, думаю что депозит в UAH/USD будет приносить 40%/15% годовых. В итоге ЕСЛИ сдача будет 5-6% в случаем случае (плюс/минус, если ремонт, удачные квантиранты и т.д.), а депо 40%/15%.

цена на квартиру может взлететь, но застройщики тоже не дураки они начнет строить еще больше. А не факт что цена подорожает резко в 2-4 раза, но подорожать может в течении 5-15 лет


Вроде бы не пятница. 40%/15% :mrgreen:, цены на квартиры взлетят :lol:
Mazay256
 
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