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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 чер, 2018 09:17
...почитав гілку.... - нічого не міняється!
- одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді)
- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....
...отак і живемо(с)
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Долярчик
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:18
Mazay256
я положил под 24% в депозит Майя в 2015. LIBORС (ставка учетная) была 30% в 2015 году. А в USD была 10-12%
Вы на Марсе живете?
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proftpd66
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