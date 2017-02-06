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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1271127212731274

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 888
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
83
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
187
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
139
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
165
Якість будівництва
15%
137
Всього голосів : 888
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:17

Відібрати й поділити! (с) ))

...почитав гілку.... - нічого не міняється!
- одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді)
- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....

...отак і живемо(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:18

Mazay256

я положил под 24% в депозит Майя в 2015. LIBORС (ставка учетная) была 30% в 2015 году. А в USD была 10-12%

Вы на Марсе живете? :)
proftpd66
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