Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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...почитав гілку.... - нічого не міняється! - одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді) - одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....
....в пості вище, Я писав і про себе.... - поїду в Лазурне на 11днів з сім'єю.... планую вкластись у бюджет 500/550дол.(без урахування квитків на купе) ...і це буде цього разу для сім'ї Долярчика майже "рай")), бо минулого року вкались у 300дол. за 13днів!
п. с. ...а потім дивуються, як то Долярчик наскирдував на квартиру в новобуді!
flyman написав:а ще покращення: проїзд з середині липня подорожчає в Києві міським транспортом, Укрзалізниця вже підняла ціну на пас. квитки, булочка "Малятко" вже не 6 грн, а 6.44грн в Екомаркеті... одне покращення за другим... суцільні перемоги.. цікаво, яку інфляцію намалює Держстат і НБУ...
Що перше, що друге що трете в структурі витрат пересічного - кілька відсотків. То ж навіть всі три фактори разом суттєво не вплинуть на інфляцію
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