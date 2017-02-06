RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1271127212731274

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 893
Висота стель
4%
38
Гарний вигляд з вікон
9%
84
Гарні, "модні" МОПи
3%
24
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
188
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
67
Раціональне планування та метраж
16%
140
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
32
Ціна
19%
166
Якість будівництва
15%
138
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:17

Відібрати й поділити! (с) ))

...почитав гілку.... - нічого не міняється!
- одні, - штани підшивають за 350грн, другі - за ці гроші купують штани(а то і декілька на секонді)
- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному.....

...отак і живемо(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:18

Mazay256

я положил под 24% в депозит Майя в 2015 (на 12 месяцев была 28%). LIBORС (ставка учетная) была 30% в 2015 году. А в USD была 10-12%

Вы на Марсе живете? :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 22.12.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:23

  proftpd66 написав:Mazay256

я положил под 24% в депозит Майя в 2015 (на 12 месяцев была 28%). LIBORС (ставка учетная) была 30% в 2015 году. А в USD была 10-12%

Вы на Марсе живете? :)


Что было, того уже не будет, забудьте. Курс на ЕС.
Mazay256
 
Повідомлень: 141
З нами з: 15.06.16
Подякував: 49 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:13

який секрет? - та просто менше треба просир@ти гроші!!!

....в пості вище, Я писав і про себе.... - поїду в Лазурне на 11днів з сім'єю.... планую вкластись у бюджет 500/550дол.(без урахування квитків на купе)
...і це буде цього разу для сім'ї Долярчика майже "рай")), бо минулого року вкались у 300дол. за 13днів!

п. с.
...а потім дивуються, як то Долярчик наскирдував на квартиру в новобуді!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4109
З нами з: 19.10.15
Подякував: 139 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ОМГ
airmax78
 
Повідомлень: 24628
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:а ще покращення:
проїзд з середині липня подорожчає в Києві міським транспортом,
Укрзалізниця вже підняла ціну на пас. квитки,
булочка "Малятко" вже не 6 грн, а 6.44грн в Екомаркеті...
одне покращення за другим... суцільні перемоги..
цікаво, яку інфляцію намалює Держстат і НБУ...

Що перше, що друге що трете в структурі витрат пересічного - кілька відсотків. То ж навіть всі три фактори разом суттєво не вплинуть на інфляцію
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20931
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4635 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

[quote="4381135:Долярчик"]- одні, - пів ляма долярів за тиждень на Мальдівах спускають.... - другі, за 500(п'ятсот) долярів сім'єю відпочивають в Затоці, чи Лазурному....Зображення
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 20931
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1073 раз.
Подякували: 4635 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:59

  kingkongovets написав:
X-Fresh написав:То было в прошлом, ты сейчас что то за 50 грн найди)


поднимись на второй этаж владимирского рынка - прозреешь)
а в модных ателье да


Как же надоело это рожевоокулярное вранье на форуме.

Буквально в мае подшивал брюки.

Оушен плаза. Паркинг Р2. При входе есть итальянская химчистка. Подшив брюк - 75грн.

Всем рожевоокулярникам рассказывающим про космический рост советую сьездить и убедиться. Оушен плаза - это ж все таки не электричка на Коростень.
Tribeca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3248
З нами з: 07.01.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:09

  Tribeca написав:Как же надоело это рожевоокулярное вранье на форуме.

Буквально в мае подшивал брюки.

Оушен плаза. Паркинг Р2. При входе есть итальянская химчистка. Подшив брюк - 75грн.

Всем рожевоокулярникам рассказывающим про космический рост советую сьездить и убедиться. Оушен плаза - это ж все таки не электричка на Коростень.

Вот и не смейте даже заикаться о росте арендной платы осенью!
airmax78
 
Повідомлень: 24628
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, никто так и не написал мне ничего конструктивного по поводу того, как мне отомстить моему "лендлорду" за повышение арендной ставки на 25% в обход всех договоренностей.
airmax78
 
Повідомлень: 24628
З нами з: 25.10.12
Подякував: 659 раз.
Подякували: 2812 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1271127212731274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1078, 1079, 1080
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10797 1965025
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 10:53
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
104 84670
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 тра, 2018 16:51
vladimir07
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 23972
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10045)
06.06.2018 12:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.